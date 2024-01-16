Китайские банки подчинились санкциям США против России - Bloomberg

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 16.01.2024 15:02 , Обновлено: 16.01.2024

Китайские банки подчинились санкциям, введенным США против России, и стали жёстче проверять своих клиентов из России и даже вне ее пределов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Агентство заверило, что как минимум два крупных банка в Китае начали проверять своих клиентов в России и за ее пределам, если в отношении них появились подозрения в поставках в РФ критически важные товары через третьи страны.

Все дело в том, что в декабре Минфин США предупредил все финансовые организации в мирк, что готов наложить вторичные санкции, если заметит, что те помогают российским компаниям обойти санкции. Особенно, если это касается закупок оборудования, необходимого России для ведения войны с Украиной.

По данным Bloomberg, китайские банки готовы даже разорвать отношения с российскими клиентами, если работа с ними будет угрожать с санкциями США.

Однако в самом Китае информацию Bloomberg пока не подтверждали. Впрочем, осторожность Китая вполне понятна. Товарооборот Китая с ЕС и США в 2022 году составлял $1,6 трлн, что более чем в 8 раз больше, чем Россией, указано в таможенной статистике КНР. Таким образом, возможные потери от вторичных санкций США могут стать для китайских банков катастрофой.

В администрации Владимира Путина отказались предметно комментировать данную информацию.

“Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями. Это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности. В каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы. Это - весьма чувствительная сфера, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать”, - туманно заявил Песков.

Ранее Телеграф писал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай отправлял в РФ вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства. Об этом в субботу, 19 августа, говорится в расследовании The Telegraph.

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