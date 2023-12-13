Турция пообещали обеспечить Россию яйцами "в полном объеме". А Беларусь подключится?

Опубликовано: 13.12.2023 15:32 , Обновлено: 13.12.2023

Российские власти пытаются закрыть дефицит куриных яиц в стране за счёт поставок из стран дальнего зарубежья. Свою готовность помочь в этом вопросе уже выразили десятки турецких компаний. По словам Союза производителей яиц Ибрагима Афйона, поставки из Турции позволят обеспечить Россию яйцами в полном объеме. Подключится ли к поставкам соседняя Беларусь?

По словам Афйона, на данный момент российские власти одобрили поставки яиц в страну 21 турецкой компании, три из них уже начали поставки. Впрочем, точных объёмов запланированных поставок он не назвал, сообщило агентство РИА “Новости”.

Агентство также проанализировало данные платформы ООН Comtrade и выяснило, что до сих пор Россия практически не импортировала пищевые яйца из стран дальнего зарубежья: за девять месяцев 2023 года было ввезено лишь 2,4 тонны яиц на 11 тыс. долларов, причём практически все - из Норвегия - на 10,7 тыс. долларов. Незначительные поставки также осуществляли Марокко (на 600 долларов) и Бразилия (100 долларов). Турция, до сих пор поставляла в Россию исключительно яйца для инкубации.

Самым крупным поставщиком столовых яиц в Россию в этом году была Армения (20 тонн на 21,2 тыс. долларов). Впрочем, ранее заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза Елена Степанова также заявляла, что в Россию яйца поставляют также Беларусь я и Монголия, однако точных объёмов поставок она не озвучивала.

Сможет ли Беларусь решить проблему дефицита яиц в России?

Впрочем, закрыть потребности России за счёт белорусских производителей яиц удастся едва ли - если поставки этой продукции из Беларуси и вырастут, то незначительно. Дело в том, что яйца относятся к категории социально значимых товаров в Беларуси, следовательно, их экспорт тщательно контролируется. В первую очередь власти (в частности, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси) следят за тем, что была закрыта потребность в этом продукте на внутреннем рынке, и лишь при условии полного удовлетворения спроса позволяют налаживать поставки за рубеж. Если же спрос на внутреннем рынке превышает предложение, экспорт дефицитного товара могут ограничить.

И с яйцами в этом году такое уже случалось: в феврале этого года из России ушёл крупный белорусский производитель куриного яйца “Фирма АВС”. В уведомлении российских контрагентов, которое попало в распоряжение портала RTVI, компания объяснила причины приостановки поставок “нехваткой продукции” и “необходимостью обеспечить внутренний рынок” в первую очередь.

До этого Беларусь также не раз вводила запрет на экспорт столовых яиц, мяса курицы и молочной продукции, в том числе, и на территорию России. Дефицит мяса птицы, с которым в этом октябре также столкнулись многие российские производители продуктов питания и сети фастфуда, эксперты российского агентства РБК также связали в том числе и с ограничениями на поставки в Россию продукции белорусских птицефабрик.

Напомним, в некоторых регионах России вдруг образовался дефицит яиц, а цены на них взлетели до небес. Яичный кризис разросся до таких масштабов, что Генпрокуратура РФ даже начала расследование. А жители продолжают стоять в огромных очередях, чтобы купить не больше двух десятков “в одни руки”.

В России яйца побили рекорд по росту цен. Откуда взялся дефицит?

Чтобы решить проблему правительство России даже решилось обнулить ввозную пошлину на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Сейчас она для пищевого яйца составляет 15% от стоимости.