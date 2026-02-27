Турчин рассказал, как Минтруда должно «регулировать» зарплаты белорусов

Опубликовано: 27.02.2026 13:59 , Обновлено: 27.02.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 27 февраля потребовал от Министерства труда и социальной защиты выработать четкую стратегию управления трудовыми ресурсами. По мнению премьера, именно это ведомство должно выступать регулятором системы оплаты труда в стране.

Вторя недавним заявлениям главы государства, премьер потребовал добиться прямой зависимости повышения зарплат от эффективности работы белорусов.

“Рост зарплат должен зависеть от эффективности труда, а не от внешних факторов!”, - процитировала главу правительства его пресс-служба.

Турчин раскритиковал Минтруда за “фрагментарный” характер системы нормирования труда, с точки зрения охвата регулирования министерством и периодичности пересмотра трудовых нормативов. В частности, премьер упрекнул ведомство в том, что в 2025 году не были до конца внедрены единообразные межотраслевые нормы труда для технического персонала. Он потребовал от чиновников не только завершить начатую работу, но и обеспечить практическое применение выработанных единых норм.

“Должна быть сформирована четкая стратегия управления трудовыми ресурсами. Она, в том числе, включает работу со всеми категориями незанятых в экономике”, - заявил Турчин и потребовал с каждой категорией “работать по-своему”.

В частности, он потребовал при необходимости привлекать на работу в Беларусь иностранцев, но только после тщательной оценки экономической эффективности и организационно-социальных последствий. Нехватку кадров в отдельных регионах премьер потребовал решать за счёт их “рационального распределения”. Для этого совместно с Министерством образования премьере потребовал принимать “меры регулирующего и стимулирующего характера”, чтобы быстро вовлекать в работу выпускников вузов и ссузов.

Напомним, на прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства «сбалансировать» зарплаты белорусов - добиться роста производительности труда, чтобы зарплаты не опережали этот ключевой показатель, и одновременно с этим разобраться с предприятиями, где работники “с трудом зарабатывают” полторы минималки.

Лукашенко потребовал «сбалансировать» зарплаты белорусов – «Должны упираться и работать»