Турчин потребовал не превращать программу развития Беларуси до 2030 года в "программу строительства дорог"

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Опубликовано: 18.09.2025 16:02 , Обновлено: 18.09.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин потребовал на заседании президиума Совмина, чтобы Программа социально-экономического развития до 2030 года была написана "простым и понятным языком".

По словам главы правительства, он хочет, чтобы чиновники помнили, что документ “является программой развития государства, не программой строительства дорог и не программой нашего жилья, а комплексным инструментом, который простым и понятным языком даст ответы на вопросы, как будет развиваться экономика нашей страны в ближайшие пять лет”.

По словам Турчина, он хотел бы видеть в документе “приоритетные направления развития” и “как все это повлияет на качество жизни граждан в любом городе страны”.

При этом премьер потребовал, чтобы программа “была живой и настоящей”. По его словам, документ должен жить своей жизнью.

“Для этого в подпрограммных документах должна быть определена этапность выполнения задач, установлены промежуточные цели. Именно по ним будет проводиться ежегодная оценка работы руководителей”, - заверил Александр Турчин.

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