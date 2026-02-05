Турчин поручил чиновникам выполнить решение Лукашенко по переносу повышения цен на ЖКУ

Опубликовано: 05.02.2026 18:19 , Обновлено: 05.02.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин поручил всем госорганам «обеспечить реализацию» решения Президента Беларуси по отсрочке повышения тарифов ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) с 1 января до 1 марта.

В Совмине (Совете Министров) заверили, что в скором времени будет подготовлено постановление и решения исполкомов местных властей, которые урегулируют ситуацию.

В правительстве заявили, что уверены в том, что перенос повышения расценок ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг) защитит интересы белорусов и позволит «нивелировать увеличение платежей за отопление в сложившихся погодных условиях».

Напомним, что в МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли), несмотря на то что в Беларуси решили отложить плановый рост тарифов на услуги ЖКХ, предупредили, что белорусы всё равно получат в феврале потяжелевшие «жировки».

Объективного увеличения коммуналки, по словам представительницы МАРТ, стоит ждать из-за объёмов потребления теплоэнергии этой зимой. Сезон выдался в этом году аномально холодным, так что затраты белорусов на коммуналку выросли и без повышения тарифов.

В МАРТ предупредили белорусов о росте коммуналки в феврале, хотя тарифы на ЖКУ не подняли