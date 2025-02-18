Три банка предупредили белорусов о техработах. Когда будут недоступны банкоматы и терминалы?

Опубликовано: 18.02.2025 16:07 , Обновлено: 18.02.2025

Сразу три белорусских банка предупредили своих клиентов о технических работах, запланированных на среду, 19 февраля. Журналисты Telegraf.news посмотрели, когда будут недоступны банкоматы и терминалы, а у кого могут возникнуть проблемы с мобильным интернет-банкингом, а SMS-сообщения будут приходить с задержкой.

Так, белорусский “Приорбанк” во вторник днем, 18 февраля, предупредил белорусов о запланированных технических работах.

По информации их пресс-службы, плановые техработы намечены на среду, 19 февраля, с 02:00 до 06:00 .

В этот период возможны перерывы в работе банкоматов и платежно-справочных терминалов “Приорбанка”, рассказали в пресс-службе банка.

В свою очередь Белагропромбанк предупредил, что в связи с проведением технических работ 19 февраля с 06:40 до 07:40 его клиенты какое-то время не смогут воспользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Мобильный интернет-банкинг».

Также о проведении техработ проинформировал и белорусский “СберБанк” . Их плановые технические работы должны пройти с 23:00 18 февраля до 06:00 19 февраля. В этот период SMS-сообщения клиентам могут приходить с задержкой до 15 минут, предупредили в банке.

Ранее Telegraf.news сообщил о том, что в скором времени клиенты “Приорбанка” получат возможность снимать наличные денежные средства со своих кредитных карточек. Причём сделать это можно будет не только в кассе банка, но и в банкоматах (в том числе принадлежащих другим финансовым учреждениям), а также в отделениях Белпочты.

Один из банков разрешил белорусам снимать наличные с кредитных карт. Где можно получить без комиссии?