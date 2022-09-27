Стало известно, почему Ozon отказывается продавать товары в Беларусь

Опубликовано: 27.09.2022 15:35 , Обновлено: 27.09.2022

Клиенты Ozon нередко сталкиваются с тем, что некоторые товары маркетплейса недоступны для доставки в Беларусь. И о причинах этого можно только догадываться .Эксперты белорусского портала BelRetail.by объяснили, в чем же дело.

По их словам, селлеры Ozon не продают товары не только в Беларусь, но и в другие страны ЕАЭС — Казахстан, Армению и Кыргызстан.

Например, при желании заказать что-нибудь, клиенты могут увидеть сообщение: «Не доставляется в ваш регион».

Специалисты BelRetail.by связали это с нежеланием продавцов при каждом заказе сдавать статистическую декларацию таможне. Там отметили, что продажи у них в страны ЕАЭС небольшие, поэтому такая необходимость «создает дополнительные трудности». Например, за неоформление декларации грозит штраф в 50 тысяч российских рублей (почти 2140 BYN).

Кстати, по информации портала, некоторые продавцы завышают цены для покупателей из ЕАЭС, чтобы те просто не заказывали товар. Другие же сразу просят Ozon дать им возможность отключать продажи в Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армению.

Кроме того, есть проблема с двойным обложением НДС. Российские продавцы должны платить его как в РФ, так и в Беларуси, что также увеличивает цены на товары.

Напомним, что в Беларуси внесли поправки в Налоговый кодекс, согласно которым «предусмотрено введение обязанности по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и иностранными индивидуальными предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров, что направлено на выравнивание условий налогообложения НДС товаров, реализуемых на территории Республики Беларусь».

Как известно, наиболее популярные зарубежные магазины у белорусов — это OZON, Wildberries, Aliexpress, Allegro и т.д.

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