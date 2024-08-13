50 рублей в день. Белорусам предложили сезонную подработку в поле. Что нужно делать?

Опубликовано: 13.08.2024 18:17 , Обновлено: 13.08.2024

Служба занятости Минска позвала безработных белорусов, а также тех, у кого есть такая возможность, на сезонную подработку по сборке урожая. Ездить придётся на фермерское хозяйство в Смолевичском районе, однако в организации предупредили: транспорт за наш счёт. Помимо этого, с желающими пообещали заключить договор, однако о графике почему-то не сообщили.

Начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич подчеркнула, что “бесплатная доставка” к месту и обратно осуществляется ежедневно. При этом помочь с уборкой урожая и немного подзаработать имеют право как жители столицы, так и те, кто хочет получить дополнительный доход, передало издание “Минск-Новости”.

“Вознаграждение выплачивается ежедневно по завершении работ, и составляет в среднем 50 рублей. Есть также возможность приобрести продукцию по себестоимости. Помочь с уборкой урожая могут как жители столицы, зарегистрированные в службе занятости, так и горожане, которые хотят получить дополнительный доход”, — отметила Татьяна Кудевич.

[info_b]Всех желающих попросили обращаться по телефону: +375 (17) 304-93-33.[/info_b]

Ранее писал, что Минский автомобильный завод разместил на портале государственной службы занятости 2606 вакансий. Посмотрели, какие зарплаты пообещали новым сотрудникам на предприятии и кому готовы платить до 4060 рублей ежемесячно.

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