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Теперь точно. В Беларуси запретили все европейское пиво. Есть последняя дата продаж

Теперь точно. В Беларуси запретили все европейское пиво. Есть последняя дата продаж
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Министерство по налогам и сборам поставило точку в слухах и различных мнениях, которые высказали в СМИ и соцсетях белорусы по поводу нововведений и странных объявлений в белорусских магазинах.

В сообщении МНС (Министерства по налогам и сборам) четко сказано:

“С 1 апреля 2026 года запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь и реализация на территории Республики Беларусь пива солодового, происходящего из недружественных стран”.

Данный запрет определен в приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 года № 808 «О применении специальной ограничительной меры».

Это значит, что с 1 апреля все магазины обязаны приостановить продажи и промаркировать уже ввезенное “недружественное” пиво.

На маркировку магазинам и оптовым поставщикам дали неделю. До 7 апреля 2026 года они должны провести инвентаризацию образовавшихся остатков пива. Затем до 13 апреля подать данные в МНС. Уже после этого нужно купить акцизные марки и до 31 мая 2026 года промаркировать.

Затем будет разрешено продать промаркированное пиво в течение 60 календарных дней со дня инвентаризации, но не более срока годности. Таким образом, крайний срок продажи пива из недружественных стран в Беларуси – 29 июля.

Список стран, откуда запрещено возить пиво в Беларусь:

  • Литва

  • Польша

  • Чехия

  • Эстония (запрет ввоза с 2024 года)

  • Германия

  • Латвия

  • Бельгия

  • Франция

  • Италия

  • Испания

  • Нидерланды

  • Австрия

  • Греция

  • Ирландия

  • Кипр

  • Люксембург

  • Мальта

  • Португалия

  • Румыния

  • Словакия

  • Словения

  • Финляндия

  • Хорватия

  • Швеция

  • Венгрия

  • Болгария

  • Великобритания

  • Швейцария

  • Норвегия

  • Лихтенштейн

  • Албания

  • Исландия

  • Северная Македония

  • Черногория

  • США

  • Канада

  • Австралия

  • Новая Зеландия

Ранее необычное объявление заметили на днях посетители одного из магазинов сети алкогольных напитков “7 пятниц” в Минске. Оно переполошило всех любителей пива, поскольку предупреждает о приостановке розничной продажи солодового напитка из “недружественных стран”.

В Беларуси исчезнет всё европейское пиво? В Минске заметили необычное объявление

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