Теперь точно. В Беларуси запретили все европейское пиво. Есть последняя дата продаж

Опубликовано: 23.03.2026 16:29 , Обновлено: 23.03.2026

Министерство по налогам и сборам поставило точку в слухах и различных мнениях, которые высказали в СМИ и соцсетях белорусы по поводу нововведений и странных объявлений в белорусских магазинах.

В сообщении МНС (Министерства по налогам и сборам) четко сказано:

“С 1 апреля 2026 года запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь и реализация на территории Республики Беларусь пива солодового, происходящего из недружественных стран”.

Данный запрет определен в приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 года № 808 «О применении специальной ограничительной меры».

Это значит, что с 1 апреля все магазины обязаны приостановить продажи и промаркировать уже ввезенное “недружественное” пиво.

На маркировку магазинам и оптовым поставщикам дали неделю. До 7 апреля 2026 года они должны провести инвентаризацию образовавшихся остатков пива. Затем до 13 апреля подать данные в МНС. Уже после этого нужно купить акцизные марки и до 31 мая 2026 года промаркировать.

Затем будет разрешено продать промаркированное пиво в течение 60 календарных дней со дня инвентаризации, но не более срока годности. Таким образом, крайний срок продажи пива из недружественных стран в Беларуси – 29 июля.

Список стран, откуда запрещено возить пиво в Беларусь:

Литва

Польша

Чехия

Эстония (запрет ввоза с 2024 года)

Германия

Латвия

Бельгия

Франция

Италия

Испания

Нидерланды

Австрия

Греция

Ирландия

Кипр

Люксембург

Мальта

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Финляндия

Хорватия

Швеция

Венгрия

Болгария

Великобритания

Швейцария

Норвегия

Лихтенштейн

Албания

Исландия

Северная Македония

Черногория

США

Канада

Австралия

Новая Зеландия

Ранее необычное объявление заметили на днях посетители одного из магазинов сети алкогольных напитков “7 пятниц” в Минске. Оно переполошило всех любителей пива, поскольку предупреждает о приостановке розничной продажи солодового напитка из “недружественных стран”.

В Беларуси исчезнет всё европейское пиво? В Минске заметили необычное объявление