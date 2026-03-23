Теперь точно. В Беларуси запретили все европейское пиво. Есть последняя дата продаж
Министерство по налогам и сборам поставило точку в слухах и различных мнениях, которые высказали в СМИ и соцсетях белорусы по поводу нововведений и странных объявлений в белорусских магазинах.
В сообщении МНС (Министерства по налогам и сборам) четко сказано:
“С 1 апреля 2026 года запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь и реализация на территории Республики Беларусь пива солодового, происходящего из недружественных стран”.
Данный запрет определен в приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 года № 808 «О применении специальной ограничительной меры».
Это значит, что с 1 апреля все магазины обязаны приостановить продажи и промаркировать уже ввезенное “недружественное” пиво.
На маркировку магазинам и оптовым поставщикам дали неделю. До 7 апреля 2026 года они должны провести инвентаризацию образовавшихся остатков пива. Затем до 13 апреля подать данные в МНС. Уже после этого нужно купить акцизные марки и до 31 мая 2026 года промаркировать.
Затем будет разрешено продать промаркированное пиво в течение 60 календарных дней со дня инвентаризации, но не более срока годности. Таким образом, крайний срок продажи пива из недружественных стран в Беларуси – 29 июля.
Список стран, откуда запрещено возить пиво в Беларусь:
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Литва
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Польша
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Чехия
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Эстония (запрет ввоза с 2024 года)
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Германия
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Латвия
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Бельгия
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Франция
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Италия
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Испания
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Нидерланды
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Австрия
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Греция
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Ирландия
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Кипр
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Люксембург
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Мальта
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Португалия
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Румыния
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Словакия
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Словения
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Финляндия
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Хорватия
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Швеция
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Венгрия
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Болгария
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Великобритания
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Швейцария
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Норвегия
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Лихтенштейн
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Албания
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Исландия
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Северная Македония
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Черногория
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США
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Канада
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Австралия
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Новая Зеландия
Ранее необычное объявление заметили на днях посетители одного из магазинов сети алкогольных напитков “7 пятниц” в Минске. Оно переполошило всех любителей пива, поскольку предупреждает о приостановке розничной продажи солодового напитка из “недружественных стран”.
В Беларуси исчезнет всё европейское пиво? В Минске заметили необычное объявление