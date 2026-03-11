В Беларуси исчезнет всё европейское пиво? В Минске заметили необычное объявление

Опубликовано: 11.03.2026 10:47 , Обновлено: 11.03.2026

Необычное объявление заметили на днях посетители одного из магазинов сети алкогольных напитков "7 пятниц" в Минске. Оно переполошило всех любителей пива, поскольку предупреждает о приостановке розничной продажи солодового напитка из "недружественных стран". Попытались разобраться, действительно ли всё европейское пиво пропадёт с прилавков белорусских магазинов уже с 1 апреля 2026 года?

Поводом для бурного обсуждения в соцсети Threads стало объявление, замеченное одним из пользователей в магазине “7 пятниц”. В нём посетителей предупреждают о том, что с 1 апреля будет приостановлена продажа солодового пива из недружественных стран (а к ним относятся, в числе прочих, все страны Европейского союза). Впрочем, в самом объявлении есть важная оговорка - продажу такого пива приостановят “до момента маркировки контрольными знаками”.

Некоторые пользователи усмотрели подоплёку в дате запрета импортного - 1 апреля, и решили, что это такая первоапрельская шутка с элементами фотошопа.

Однако, всё оказалось не так просто. В самом объявлении есть отсылка к постановлению Совета министров Беларуси, которое расставляет все точки над “i”. Речь о постановлении правительства № 808 от 31 декабря 2025 года “О применении специальной ограничительной меры”. Этот документ, по сути, продлил действие контрсанкций, введённых белорусским правительством ещё пять лет назад в качестве ответной меры на западные санкции. Он свёл воедино 16 постановлений Совмина, принятых с 2021 по 2025 год, чётко прописав правила ввоза определённых европейских товаров, попавших под контрсанкции.

Солодовое пиво под этот запрет, действительно, попадает. Однако утверждать, что с 1 апреля всё европейское пиво пропадёт с прилавков белорусских магазинов окончательно и бесповоротно, нельзя.

С 1 апреля 2026 года вводится запрет на ввоз такого пива. Однако то пиво, которое было ввезено в Беларусь до этой даты, магазины вправе будут продавать (как оптом, так и в розницу) и после. Правда, только после того, как проведут полную инвентаризацию остатков. На это им отводится недельный срок - до 7 апреля 2026 года.

Копию инвентаризационной описи магазины обязаны будут отправить в инспекцию Министерства по налогам и сборам (МНС) - именно это ведомство с 2021 года отвечает за контроль за реализацией запрещенных товаров на территории Беларуси (на ряду с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Государственным комитетом по стандартизации, Министерством здравоохранения и местными исполкомами).

До 31 мая 2026 года все остатки пива солодового (за исключением остатков во вскрытой потребительской упаковке) должны быть промаркированы специальными контрольными знаками - после этого пиво можно будет вернуть обратно на полки магазинов.

Остатки пива во вскрытой упаковке обязаны продать в течение 60 календарных дней со дня инвентаризации (или до истечения срока годности, если он наступит раньше).

Таким образом, уже ввезённое в Беларусь пиво из продажи изымать не будут, а вот новые поставки, действительно, окажутся под запретом. В постановлении Совмина чётко указано, что если контрольные органы заметят в продаже запрещенные товары, их обязаны будут в течение 10 календарных дней вывезти за пределы Республики. Аналогичным образом должны поступить и с остатками пива, которые магазины вовремя не промаркируют специальными контрольными знаками.

Кстати, каналы для “серого” импорта через Россию, с которой у Беларуси фактически открыта граница, также перекрыты на законодательном уровне. Ещё в постановлении 2021 года правительство прописало, что контроль за ввозом товаров, попавших под контрсанкции, на белорусско-российском участке границы отвечают сразу четыре ведомства: Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет и Министерство сельского

хозяйства и продовольствия. Это же требование перенесли и в новое постановление Совмина.

Действовать такие “специальные ограничительные меры” будут как минимум до 31 декабря 2027 года, но Совмин в праве их продлить по своему усмотрению.