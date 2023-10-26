«Технобанк» возобновил оплату по картам Mastercard. У кого из белорусов проблемы останутся?

Опубликовано: 26.10.2023 10:23 , Обновлено: 26.10.2023

Белорусский "Технобанк" объявил о повышении своего статуса до "основного участника" платежной системы Mastercard. Это позволило ему возобновить международные операции по картам в полном объеме, в том числе для интернет-платежей. Операции по каратам Mastercard были приостановлены 25 февраля 2022 года.

Как сообщили в “Технобанке”, с 25 октября 2023 года клиенты банка снова могут рассчитываться карточками Mastercard как в Беларуси, так и за рубежом. Теперь заграницей им также доступны, в том числе, следующие операции:

снятие наличности,

оплата товаров и услуг в организациях торговли и сервиса,

онлайн-платежи в белорусских и зарубежных интернет-магазинах и сервисах с использованием технологии 3D-Secure.

Одновременно с этим в банке предупредили, что у некоторых клиентов по-прежнему карты могут не работать. Это касается тех, кто продлевал срок действия карты Mastercard. У них “возможны отказы при расчете за рубежом, в том числе при расчете в сети зарубежных интернет-магазинов”. Этим клиентам “Технобанк” рекомендовал переизготовить платежную карточку Mastercard, чтобы пользоваться её в полном объеме.

Ранее Телеграф сообщал, что другой белорусский банк - “Беларусбанк” - анонсировал ряд значимых изменений, которые коснутся владельцев карточек международных платежных систем VISA, Mastercard, UPI и МИР, выпущенных банками-нерезидентами. Уже с 23 октября 2023 года банк пообещал отменить ряд действовавших до сих пор ограничений и снизить размер некоторых комиссий по картам.

«Беларусбанк» объявил о снятии ограничений по карточкам VISA и Mastercard с 23 октября. Кого коснётся?