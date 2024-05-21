"Технобанк" назвал дату, после которой белорусы не смогут вернуть деньги с QIWI-кошельков

Опубликовано: 21.05.2024 18:15 , Обновлено: 21.05.2024

"Технобанк" сообщил, что принимает заявления клиентов, которые отправляли денежные переводы через банк в период с 1 января по 21 февраля 2024 года, но из-за прекращения работы платёжной системы Contact до получателей они не дошли.

Новость касается тех белорусов, которые пользовались платёжной системой российского «Киви Банка». Напомним, в конце февраля у него отозвали лицензию, после чего встал вопрос, как же вернуть собственные деньги.

В пресс-службе “Технобанка” рассказали, что кредиторы могут предъявить свои требования до 19 июня. С учётом этих сроков руководство банка просит подать заявления до 10 июня 2024 года.

Ранее Telegraf.news писал, как могут вернуть свои деньги вкладчики, чьи средства оказались замороженными на виртуальных QIWI-кошельках. Для этого нужно подать заявление через личный кабинет платёжного сервиса QIWI. В нём клиенту необходимо указать следующие данные:

ФИО и дату рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

почтовый адрес и контактные данные;

реквизиты для перечисления средств;

номер кошелька и сумму остатка в нём;

справку мобильного оператора, подтверждающую, что номер, на который оформлен QIWI-кошелёк, принадлежит клиенту.

Напомним, Центробанк России отозвал лицензию у акционерного общества «Киви Банк» 21 февраля. Оператора популярной платёжной системы «QIWI Кошелёк» обвинили в нарушении местного законодательства, в том числе, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как белорусам вернуть деньги с заблокированных QIWI-кошельков? Объяснили в банке