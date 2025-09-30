Таможня предупредила белорусов об "ухудшении" ситуации на границе с Литвой и Латвией

Опубликовано: 30.09.2025 16:18 , Обновлено: 30.09.2025

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) сообщил, что на границе с Литвой и Латвией ситуация ухудшилась. ГТК обвинил западных коллег в медленной работе и "затягивании".

Белорусские таможенники сослались на “возможную” пропускную способность сопредельных пропускных пунктов в Польше, Литве и Латвии, и заявили, что пограничные и таможенные службы этих стран ее не соблюдают.

Так, по мнению ГТК, литовские таможенники на КПП напротив белорусского “Каменного Лога” могли бы пропускать по 20 грузовых машин в час, но через границу проезжает “не более 5”.

“А за минувшие сутки литовцы оформили лишь 12% выезжающих из Беларуси грузовиков от объема, который позволяют пропускные возможности сопредельного пункта пропуска”, - заявили в ГТК.

Белорусские таможенники обвинили и сотрудников литовского КПП «Шальчининкай» в медленной работе, заявив, что те пропустили 30% транспорта от возможного по белорусским нормам. Всего въезда в Литву ожидает около 1200 грузовиков.

По мнению белорусских таможенников, латвийские контролирующие службы тоже затягивают пропуск машин в единственном открытом для движения пункте пропуска «Григоровщина» («Патерниеки»). На белорусской стороне скопилось 670 грузовиков.

“Ситуация на литовском и латвийском направлениях ухудшается, несмотря на то что часть потока вернулась на польское направление”, - констатировали в ГТК.

А вот польские таможенники за сутки пропустили половину от белорусской нормы, сообщили в ГТК. На пропускном пункте «Козловичи» скопилось 1350 грузовиков.

Ранее литовские таможенники объяснили, почему стали медленнее пропускать фуры через границу. Там заявили, что в связи с веденными ЕС санкциями, более тщательно проверяют документы, сопровождающие грузы, а также внимательнее проверяют сами фуры на наличие контрабанды.

Литовские пограничники рассказали, почему так медленно проверяют машины на границе с Беларусью