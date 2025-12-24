Таможня предупредила белорусов о штрафах до 1260 рублей за петарды в багаже. А кому можно?

Опубликовано: 24.12.2025 16:25 , Обновлено: 24.12.2025

Таможенный комитет Беларуси (ГТК) предупредил, что гражданам и гостям страны запрещено не только запускать салюты и взрывать петарды, но и провозить их в багаже через границу.

«Ввоз для личного пользования таких товаров физическими лицами запрещен. Пиротехнические изделия относятся к «специфическим товарам» и являются объектами экспортного контроля, а также не относятся к товарам для личного пользования согласно Решению Совета ЕЭК N 107», — говорится в сообщении ГТК.

В ведомстве пояснили, что попытка ввезти подобные изделия попадает под действие части 1 статьи 15.5 КоАП Республики Беларусь. Наказанием за это является штраф в размере от пяти до тридцати базовых величин (до 1260 рублей).

В Беларусь ввоз пиротехнических изделий разрешён только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям при наличии специальных разрешительных документов.

Напомним, в преддверии Нового года многие белорусы столкнулись с проблемой: в продаже практически невозможно найти петарды и салюты, которые для многих стали неотъемлемым элементом зимнего праздника. Оказалось, что в Беларуси их использование теперь под запретом для частных лиц.

Кому в Беларуси всё-таки можно взрывать петарды и запускать салюты, а за что — уголовка