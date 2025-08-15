Таможня напомнила, кого из белорусов могут обязать заплатить пошлину спустя 3 года

Опубликовано: 15.08.2025 14:19 , Обновлено: 15.08.2025

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси опубликовал разъяснение о правилах льготного ввоза электромобилей, особо отметим случаи, когда владельца могут обязать уплатить пошлины даже спустя несколько лет после растаможки. Сообщение ведомства появилось после публикации в Сети истории иностранца с белорусским ВНЖ, которому пришлось заплатить 30 000 рублей пошлин спустя годы.

Как рассказал портал av.by, мужчина с видом на жительство ввёз в Беларусь электромобиль, воспользовавшись «нулевой растаможкой». Однако спустя 2,5 года он получил от таможни уведомление о необходимости уплатить полную стоимость таможенных платежей с пеней.

Оказалось, что льгота на его электрокар распространяться не могла. По словам мужчины, ранее он уже ввозил электрическое авто по такой же схеме и продал его в Россию без каких-либо проблем. Герой публикации признал, что «незнание не освобождает от ответственности», но выразил обиду на, как он выразился, «оплошность сотрудника таможни», который изначально оформил ввоз по льготе.

Кого касаются льготы, а кого — нет?

В ГТК напомнили, что право на освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов при ввозе электромобиля для личного пользования действует до 31 декабря 2025 года . Но оно предоставляется только при одновременном соблюдении двух условий:

наличие гражданства Республики Беларусь;

Республики Беларусь; наличие постоянного места жительства в Беларуси.

Вид на жительство, как пояснили в ведомстве, не даёт гражданства, а значит, и права на эту льготу. Именно поэтому герой публикации был обязан уплатить все платежи.

Но есть, по словам ГТК, и ещё одно правило льготного ввоза — запрет на передачу прав на электромобиль гражданам России или лицам с постоянным местом жительства в РФ. Это ограничение действует в течение трёх лет с момента таможенного оформления.

Если владелец, ввёзший электрокар по льготе, нарушит это правило (например, продаст или передаст машину по доверенности россиянину), он будет обязан уплатить полную сумму пошлин и налогов.

Почему доплату могут потребовать спустя годы?

Как утверждают в ГТК, таможенные органы имеют право проводить контроль в течение трёх лет с момента выпуска электромобиля в свободное обращение. Если в ходе такой проверки выявляется несоблюдение условий предоставления льготы, владельцу направят уведомление о необходимости уплаты.

В ведомстве также напомнили, что пассажирская таможенная декларация заполняется самим декларантом. Чтобы уменьшить риск ошибок, можно обратиться за помощью к таможенному представителю.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в ГТК привели ещё один пример, когда заполнившего декларацию белоруса впоследствии могут обязать уплатить все пошлины.

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