Таможня Литвы ввела новые ограничения на границе с Беларусью

Опубликовано: 20.12.2023 14:10 , Обновлено: 20.12.2023

Таможенные органы Литвы сообщили, что не будут пропускать через через границу в Беларусь и Литву порожние фуры. Такое решение было принято, чтобы соблюсти регламенты ЕС № 833/2014 и № 765/2006, которые запрещают экспорт тракторов и других машин в Беларусь и Россию.

Но коснется новое правило только машин, которые зарегистрированы в ЕС. Загруженные фуры смогут, как и раньше, ездить из Литвы в Беларусь.

Ранее Телеграф сообщил, что директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что в Сейме зарегистрированы поправки, исключающие возможность получения статуса временного жителя для вновь прибывших белорусских граждан. Но назвал и тех, кому будут рады.

Глава бюро госбезопасности Литвы призвал не пускать в страну белорусов. Кого коснется?