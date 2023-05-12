"Живут так, как раньше никогда не жили" - В Литве объявили о трехкратном росте среднего класса

Опубликовано: 12.05.2023 12:27 , Обновлено: 12.05.2023

В Литве за последний год количество работников, которые получают на руки более 2000 евро зарплаты увеличилось в 3 раза. В соседней стране также значительно выросло число людей с доходами, больше 5000 евро номинальной зарплаты, такие работники получают 3025 евро "на руки".

Доктор наук университета ISM Виргиния Пошкуте заявила, что средний класс в соседней с Беларусью стране вырос благодаря молодежи. Что не совпадает со средней европейской статистикой.

“Как человеку понять, относится он к среднему классу или нет? Тут возможен простой вопрос: могу ли я позволить себе то, что позволяет большая часть общества вокруг меня? Наверное, 65% литовцев живут похожим образом. Значит, они позволяют себе схожие расходы и у них похожие доходы”, – передает слова учёной Delfi.

По ее словам, больше зарабатывает особенно молодежь. “Старшее поколение не так хорошо приспособилось, наверное, оно отстает по уровню доходов, но 30-летние, 40-летние живут так, как мы раньше никогда не жили, об этом говорит большинство экономистов”, – заявила Виргиния Пошкуте. По ее словам, в той же Италии самые большие зарплаты у 65-70-летних.

Виргиния Пошкуте сравнила и структуру расходов литовцев и европейцев. “В одном аспекте мы еще немного отстаем от западного среднего класса. Мы тратим на продукты больше, чем в среднем европейцы. В Европе в среднем на еду тратят 13-14% доходов, а в Литве - 20%, а иногда и больше”, - рассказала литовская ученая.

[info_b]Средняя зарплата в Литве за декабрь 2022 года увеличилась на 208 евро и достигла 1844 евро “на бумаге” (1153 евро “на руки”). В 2022 году большая часть работников в Литве (около 43%) получали доходы в размере 1000–2000 евро, 17% – 2000–3000 евро, больше 3000 евро получали около 12% работников.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич заявила 1 мая, что в ее ведомстве серьезно относятся к повышению реальных доходов белорусов. По ее словам, за январь-март реальная зарплата уже выросла на 1,7%.

“В 2022 году средняя зарплата по стране превысила в долларовом эквиваленте $617. Это исторический максимум”, — передает слова чиновницы о номинальной зарплате белорусов (начисленной, до выплаты налогов) Белта.

[info_b]Согласно данным Белстата, в IV квартале 2022 года доля расходов белорусов на продукты 39,3% от доходов.[/info_b]