"Такого больше не будет" - Белорус предложил купить 350-килограммовую свинью за 5,7 рубля. Но есть нюанс

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Опубликовано: 28.09.2024 17:18 , Обновлено: 28.09.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал о продаже почти двухлетней свиньи весом больше 350 кг за 5,7 рубля. Комментаторы не поверили. Секрет оказался в нюансе, который на видео фермер не озвучил. К слову, ролик набрал больше 62 тыс. репостов.

“Хорошо, уговорили, такого предложения больше не будет. Брестская область, Ивановский район, Беларусь. У нас есть свинка 350+ килограмм, 1 год 8 месяцев. Стоимость в белорусских рублях - 5,7 рубля. Так что перекупы - не перекупы, звоните”, - сказал белорус.

Эта свинья йоркширской породы, показал также ее сестру породы дюрок. “Такая стоимость у нас бывает очень редко на таких свинок. Так что торопитесь”, - добавил автор ролика.

“5 рублей 70 копеек, я правильно понимаю?” - не поверил комментатор.

“Тут мяса будет килограмм 140, сала килограмм 120, не очень выгодно”, - посчитал другой. На это продавец ответил, что ему не выгодно.

А в другом комментарии сообщил, что 5,7 рубля - это за кило. То есть стоимость всей свиньи - больше 1995 рублей.

Кто-то интересовался, чем кормили такую свинью. “Картоха, зерно, хлеб, кабачки, трава, комбикорм. Все, кроме помоев”, - заверил белорус.

Еще один комментатор спросил, зачем вырастили животное до таких размеров. “Хотели оставить на свиноматку, а она нечаянно превратилась в такую машину”, - ответил продавец.

В одном из комментариев он рассказал, что свинью уже купили.

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