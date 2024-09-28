Картошка - от 30 копеек, свинина - от 9 рублей. Узнали цены на сельхозярмарках в Минске и Могилеве

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Опубликовано: 28.09.2024 11:28 , Обновлено: 28.09.2024

В городах Беларуси в самом разгаре осенние сельскохозяйственные ярмарки. Посмотрели, какие цены на продукцию предлагают на ярмарках у столичного Дворца спорта и в Могилеве.

Овощи, фрукты, ягоды, зелень, яйца, рыба, саженцы, мясо - это и не только могут приобрести жители Минска на сельхозярмарке у Дворца спорта. Так, автолавка Слонимского мясокомбината продает свинину и колбасы. Мясо с костью - 8,99 рубля за кило, голень - 5,12 , передало агентство БелТА.

Рядом предлагают купить яйца: от привычных С-1 до “некондиции” с двойным желтком. Цена на С-О - 3 рубля, СВ - 3,5 . Возле продажи хрупких яиц можно приобрести картофель и яблоки. “Наши яблоки вкусные, вчера еще на дереве висели. Зачем нам польские? Белорусские вкуснее! Отдам по 1,5 рубля. Есть крахмал, мед, крупы, соки собственного производства”, - перечислила представляющая Толочинский консервный завод Татьяна.

Фото: агентство БелТА

Один мужчина на ярмарке рассказал, что купил здесь четыре кило помидоров по 1,3 рубля. “Дешевле уже не будет”, - уверен он. Вот что еще предлагает ярмарка у Дворца спорта в Минске:

кило кукурузы - 3,5 рубля,

рубля, пучок редиски - 4 ,

, слива - 4,9 ,

, лук, укроп, петрушка, салат - 2 рубля за 100 граммов,

рубля за 100 граммов, томаты - от 1,3 до 5,5 ,

до , картофель мелкий - 30 копеек, средний - 60 , крупный - 90 .

копеек, средний - , крупный - . развесная фасоль - 8 рублей за кило.

Опытный рыбхоз “Селец” торгует толстолобиком по 4,41 рубля и карпом по 7,41 . “Хорошая цена! Торгуем с 8 утра - все раскупили”, - заверила продавщица.

Фото: агентство БелТА

А вот что с ценами на мясо в других точках: свинина - 12 рублей, говяжья лопатка - 17,99 , говяжьи печень и сердце - 3,9 . Из ягод торгуют сливами, малиной, клюквой, из грибов - сушеными белыми, солеными груздями, консервированными шампиньонами.

“Вы не видели, сколько у нас покупателей было. Мы продавали помидоры по 1,3 рубля, картошку по 65 копеек, морковку, свеклу”, - похвасталась продавец филиала “Весна-энерго” РУП “Витебскэнерго” Екатерина и добавила, что следующая ярмарка у них запланирована у “Чижовки-Арены”.

Что почем в Могилеве

В Могилеве первая сельхозярмарка развернулась в микрорайоне “Соломинка” возле торгового центра “Форум”. Цены на картошку здесь стартуют от 1 рубля за кило, продают мешками по 30 кг, то есть за 30 рублей. Как передал портал Mogilev.in, пообещали бесплатную доставку, но не все продавцы.

Торгуют картофелем сорта “Ред леди” по 35 рублей за мешок. Снаружи красная, хранится великолепно, заверил продавец.

Картофель "Ред леди" / Фото: Mogilev.in

Вот еще цены на сельхозярмарке в Могилеве:

лук, капуста, свекла - 1,5 рубля за кило,

рубля за кило, помидоры - 3 рубля за кг,

рубля за кг, огурцы - от 5 до 5,5 ,

до , перец - 2,5 ,

, чеснок - 12 ,

, яблоки - от 2,5 ,

, кусты крыжовника, малины, смородины - 10 рублей, голубики - по 15 ,

рублей, голубики - по , саженцы яблонь, груш, грецких орехов - от 20 до 35 рублей за дерево,

до рублей за дерево, домашнее соленое мясо с тонкой прослойкой сала - 20 рублей,

рублей, мед - 4 рубля за пол-литра.

Фото: Mogilev.in

Фото: Mogilev.in

Ранее Telegraf.news рассказывал о ценах на сельхозярмарке у “Чижовки-Арены” в Минске в середине сентября. Торговали помидорами по 2,28 рубля за кило, картофелем за 1,25, перцами за 2,7 и не только, конечно.

В Минске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок. Почём продают мясо и овощи на «Чижовке»?