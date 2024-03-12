Свыше 100 белорусских компаний получили отсрочку уплаты ввозных пошлин и НДС. Кто попал в список?

Опубликовано: 12.03.2024 12:25 , Обновлено: 12.03.2024

Правительство Беларуси утвердило отсрочку или рассрочку уплаты ввозных пошлин и налога на добавленную стоимость для 108 предприятий. Соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, эти компании - системообразующие или градообразующие предприятия, которым оказывают поддержку для повышения устойчивости экономики. Им при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров предоставят отсрочку уплаты НДС. Исключение - подакциозные товары, не используемые в производстве.

В перечне такие крупные предприятия, как “Беллакт”, “Атлант”, авиакомпания “Белавиа”, “Амкодор”, “Бабушкина крынка”, “БЕЛАЗ”, “Беларуськалий”, “Белшина” и другие.

Отсрочку уплаты налога на добавленную стоимость предоставят на срок не более шести месяцев. Для ее получения плательщик должен предоставить декларацию на товары.

Кроме этого, перечисленные в списке компании могут воспользоваться отсрочкой или рассрочкой уплаты ввозных таможенных пошлин.

Постановление действует до 30 июня 2024 года включительно.

Ранее Телеграф рассказывал об оплате пошлины за привезенный в Беларусь электромобиль.

Когда белорусы обязаны уплатить пошлину за привезенный электромобиль? В Таможне рассказали об исключении