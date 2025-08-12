Суд в Гомеле постановил выплатить более 32 тысяч рублей уволенной белоруске

Опубликовано: 12.08.2025 18:03 , Обновлено: 12.08.2025

Суд Центрального района Гомеля защитил права белоруски, уволенной после реорганизации учреждения. Суд признал увольнение незаконным, но восстановить женщину на работе оказалось невозможным. В качестве компенсации суд назначил ей выплату в размере десятикратного среднемесячного заработка.

Как следует из материалов дела, гомельчанка работала управляющей в «Гомельском городском центре по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере физической культуры и спорта» с 2020 года. В конце 2024-го это учреждение реорганизовали , присоединив к другой структуре.

Наниматель предложил женщине продолжить работу в филиале в сфере образования и на другой должности — заместителя начальника управления. Она от этого предложения отказалась, после чего её уволили по статье «за отказ от перевода в связи с изменением существенных условий труда».

Женщина обратилась в профсоюз и Департамент госинспекции труда, где ей указали на возможное нарушение её прав. Изначально она просила суд изменить формулировку увольнения на «сокращение штата» и выплатить соответствующее пособие. Но в ходе процесса потребовала восстановить её на прежней работе.

Суд признал увольнение незаконным . По закону, при реорганизации сотруднику сначала должны предложить ту же самую должность, и только если он откажется, его можно уволить. Если же сохранить ту же должность невозможно, увольнять должны по сокращению штата, а не за «отказ от перевода», сообщила пресс-служба Гомельского областного суда.

Поскольку учреждение, где работала гомельчанка, уже не существует, восстановить её на прежней работе суд не смог. В таких случаях закон позволяет с согласия работника взыскать с нанимателя десятикратный среднемесячный заработок. Женщина согласилась на такой вариант.

В итоге суд постановил взыскать с ответчика в её пользу 32 396,5 рубля . Решение уже вступило в законную силу, апелляции нанимателя и прокурора вышестоящий суд отклонил.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Экономический суд Брестской области наказал двух местных жителей, которые, согласно постановлению, за деньги помогали водителям пересекать границу без очереди.

В Бресте пресекли «бизнес» по пересечению границы без очереди. Сколько стоила услуга?