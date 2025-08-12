Суд в Гомеле постановил выплатить более 32 тысяч рублей уволенной белоруске
Суд Центрального района Гомеля защитил права белоруски, уволенной после реорганизации учреждения. Суд признал увольнение незаконным, но восстановить женщину на работе оказалось невозможным. В качестве компенсации суд назначил ей выплату в размере десятикратного среднемесячного заработка.
Как следует из материалов дела, гомельчанка работала управляющей в «Гомельском городском центре по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере физической культуры и спорта» с 2020 года. В конце 2024-го это учреждение реорганизовали , присоединив к другой структуре.
Наниматель предложил женщине продолжить работу в филиале в сфере образования и на другой должности — заместителя начальника управления. Она от этого предложения отказалась, после чего её уволили по статье «за отказ от перевода в связи с изменением существенных условий труда».
Женщина обратилась в профсоюз и Департамент госинспекции труда, где ей указали на возможное нарушение её прав. Изначально она просила суд изменить формулировку увольнения на «сокращение штата» и выплатить соответствующее пособие. Но в ходе процесса потребовала восстановить её на прежней работе.
Суд признал увольнение незаконным . По закону, при реорганизации сотруднику сначала должны предложить ту же самую должность, и только если он откажется, его можно уволить. Если же сохранить ту же должность невозможно, увольнять должны по сокращению штата, а не за «отказ от перевода», сообщила пресс-служба Гомельского областного суда.
Поскольку учреждение, где работала гомельчанка, уже не существует, восстановить её на прежней работе суд не смог. В таких случаях закон позволяет с согласия работника взыскать с нанимателя десятикратный среднемесячный заработок. Женщина согласилась на такой вариант.
В итоге суд постановил взыскать с ответчика в её пользу 32 396,5 рубля . Решение уже вступило в законную силу, апелляции нанимателя и прокурора вышестоящий суд отклонил.
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