Суд признал "Белвест" банкротом. Что будет с предприятием

Опубликовано: 17.01.2026 14:30 , Обновлено: 17.01.2026

Экономический суд Витебской области признал СООО (совместное общество с ограниченной ответственностью) «Белвест» экономически несостоятельным. Процесс о признании предприятия банкротом шел с 26 сентября 2025 года и завершился в январе 2026 года.

Несмотря на бедственное положение производителя обуви, «Белвест» не будут закрывать, а суд дал ход процессу санации компании. Известно, что в 2025 году «Белвест» накопил долгов, которые превысили 259 млн рублей.

Антикризисный управляющий предложил план санации, который уже согласовали в Витебском городском исполкоме (исполнительном комитете) и на собрании кредиторов должника “Белвеста”.

“Принимая во внимание предоставленные документы, экономический суд Витебской области решением от 15 января 2026 года признал СООО «Белвест» экономически несостоятельным и ввел в отношении него санацию на 36 месяцев”, — говорится в сообщении суда.

Согласно пояснению Верховного суда, санация — процедура, применяемая к должнику — юридическому лицу в целях обеспечения его эффективной хозяйственной (экономической) деятельности и восстановления платежеспособности, а также осуществления расчетов с его кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

История предприятия “Белвест” берет свое начало с 1970 года, когда была создана Витебская обувная фабрика. Впоследствии она стала одним из крупнейших производителей обуви в СССР.

Ранее на Витебской обувной фабрике “Белвест” решили наглядно показать, чем их продукция отличается от азиатских аналогов. Для того чтобы убедить белорусов в лучшем качестве продукции местного производства, на предприятии пошли на сознательную порчу обуви.

На «Белвесте» разрезали ботинки, чтобы убедить белорусов покупать белорусские