На "Белвесте" разрезали ботинки, чтобы убедить белорусов покупать белорусские

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Опубликовано: 12.12.2025 15:01 , Обновлено: 12.12.2025

На Витебской обувной фабрике "Белвест" решили наглядно показать, чем их продукция отличается от азиатских аналогов. Для того, чтобы убедить белорусов в лучшем качестве продукции местного производства, на предприятии пошли на сознательную порчу обуви.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что качество обуви напрямую зависит двух ключевых факторов - материалы, из которых производится обувь, и технологии, которые используются в процессе. Именно от них зависит цена обуви.

Азиатские ботинки или сапоги, действительно, могут быть дешевле белорусских аналогов. Но, по мнению технологов “Белвеста”, удешевление происходит в ущерб качеству, экономя на одном из двух компонентов (или на двух сразу). Для наглядного примера начальник технологического отдела разработки и внедрения ассортимента СООО “Белвест” показала два визуально схожих ботинка и рассказала об их отличиях.

Говоря о качестве материалов, на фабрике обвинили азиатских производителей в том, что они вводят покупателей в заблуждение, когда утверждают, что их обувь производится из натуральной кожи.

“Это не соответствует действительности! Подобного рода обувь изготовлена из волокон (отходов) кожи, которые путем глубокой переработки приобретают необходимую форму”, - заявили на фабрике, назвав материал “псевдокожей”.

Как пояснили технологи, сам материал покрывают полиуретановой плёнкой, которая не пропускает кислород. Таким образом, нога в такой обуви не дышит, что приведет к дискомфорту, тогда как саму плёнку очень легко повредить - к механическим повреждениям материал не устойчив.

Тогда как натуральная кожа, которая заявлена у белорусского производителя, обладает хорошими показателями водопроницаемости и паропроницаемости. По словам технолога, в такой обуви нога во время ходьбы не будет потеть - материал будет отводить лишнюю влагу.

Что касается технологии производства, как пояснила специалист, на качество обуви очень влияет, как крепится верх заготовки к подошве. Заметить это рядовому покупателю в магазине непросто, но это точно быстро проявится в процессе носки. Зато это наглядно можно увидеть в разрезе, что и продемонстрировали на фабрике.

Технолог пояснила, что на “Белвесте” сама заготовка из кожи проходит предварительную обработку по затяжной кромке, что увеличивает качество приклеивания её к подошве и уменьшает вероятность отрыва подошвы при носке. В обуви азиатского производства такой обработки нет, а затяжная кромка не склеена с подошвой - она приклеивается только по бортику. Это может привести к тому, что подошва очень быстро оторвётся и обувь придётся нести в ремонт.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусы стали покупать значительно меньше одежды и обуви местного производства. Это следует из обоснования проекта постановления об экологическом сборе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси (МинЖКХ). Именно поэтому ведомство предложило ввести экологический сбор на импорт одежды секонд-хенд и обуви из искусственных материалов. В документе прямо говорится, что такая мера, по мнению чиновников, могла бы способствовать возвращению спроса на белорусские товары.

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