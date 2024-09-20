В ЕАЭС назвали дату, когда «максимально приблизят к домашнему тарифу» цены на связь в роуминге. Когда?

Опубликовано: 20.09.2024 16:37 , Обновлено: 20.09.2024

В Евразийском экономическом союзе планируют уже в I квартале 2025 года снизить и «максимально приблизить к домашнему тарифу» цены на связь в роуминге для стран ЕАЭС. Об этом сообщил 19 сентября министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕАЭС Максим Ермолович.

Такое заявление он сделал 19 сентября в рамках встречи с генеральным директором Регионального содружества в области связи (РСС) Алексеем Бородиным, которая прошла в штаб-квартире ЕАЭС.

[info_b]В ЕАЭС входят 5 стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения[/info_b]

«Уверен, что совместными усилиями мы добьемся комфортных тарифов для населения стран Союза. То есть такой платы за услуги связи в международном роуминге на территориях наших государств, размер которой максимально приближен к домашнему тарифу», - передала слова Ермоловича пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

В свою очередь Алексей Бородин отметил, что одним из ближайших «знаковых событий в диалоге ЕЭК и РСС» станет подписание на Евразийском экономическом форуме в Ереване плана мероприятий по взаимодействию на 2024-2027 годы.

Региональное содружество в области связи (РСС) – международная организация с функциями межгосударственного координирующего органа СНГ. В составе РСС – более 20 участников, представляющих службы связи евразийских государств, включая все пять стран Евразийского экономического союза. Целями РСС являются налаживание многостороннего взаимовыгодного сотрудничества стран Содружества в сфере информационно-коммуникационных технологий, проведение согласованных действий в формировании общего информпространства, сближение нормативно-правовой базы, обмен информационными ресурсами, комплексное решение проблемы информационной безопасности и т.д.

В июне 2024 года РСС и Евразийская экономическая комиссия подписали Меморандум о взаимодействии.

Ранее Telegraf.news сообщал, что ЕЭК опубликовала данные по зарплатам за 2023 год в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России. Согласно этим данным, за 12 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го среднемесячная номинальная зарплата выросла во всех пяти странах ЕАЭС.

Беларусь заняла 4-е место в ЕАЭС по уровню зарплат. Где получают больше, а где меньше?