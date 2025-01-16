Страны БРИКС запустили свой аналог AliExpress

Опубликовано: 16.01.2025 08:39 , Обновлено: 16.01.2025

Страны международного объединения БРИКС, партнёром которого является и Беларусь, на днях запустили новый единый маркетплейс, который позиционируется как потенциальный конкурент таких всемирно известных торговых интернет-площадок, как американский Amazon и китайский AliExpress.

Как сообщило российское издание “Телеспутник”, в Роспатенте площадка зарегистрирована под товарным знаком Brics Market. В качестве заявителя выступила компания “Брикс Интеграция”.

Скриншот заявки с сайта Роспатента / "Телеспутник"

На самом сайте потенциальному покупателю предлагается выбрать страну доставки и пока в списке фигурируют лишь сами страны участницы объединения. Стран партнёров БРИКС, к коим принадлежит и Беларусь, в числе пунктов доставки пока нет.

[info_b]БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года. Тезис БРИКС (на основе статьи 2003 года “Мечтая о БРИКС: Путь к 2050”) предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобальной экономики. У БРИКС есть намерение сформировать сильный экономический блок наподобие государств “Большой семерки”.[/info_b]

Что касается ассортимента маркетплейса, пока он весьма ограничен: там можно приобрести витамины, биологически активные добавки и полезные сладости в виде фруктовой пастилы, спортивное питание и протеин, а также косметику. Всего - чуть более 30 наименований.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Беларусь официально получила статус страны-партнера БРИКС 24 октября 2024 года. Вместе с ней этот статус обрели ещё 12 государств - Казахстан, Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Этот шаг - обязательная ступень перед вступлением в международное объединение.

Беларусь стала страной-партнером БРИКС. Что это значит?