"Стоят неисправными" - Лукашенко перечислил, что выявили МВД и КГК в сельском хозяйстве перед уборочной

Опубликовано: 18.07.2025 15:02 , Обновлено: 18.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля в ходе селекторного совещания по вопросам уборочной кампании перечислил те нарушения, которые выявили сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) и Комитета госконтроля (КГК) в ходе проверок предприятий агропромышленного комплекса.

Лукашенко потребовал от проверяющих органов не допустить того, чтобы уборочная кампания проходила “в небрежном режиме”. “Это грозит неизбежными потерями урожая”, - пояснил свои жесткие требования глава государства.

В ходе совещания он озвучил те проблемы, которые, согласно предоставленным ему КГК и МВД отчётам, были выявлены в ходе проверок - от неисправной сельхозтехники до фактов хищения.

“Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало всё возможное. (…) Однако Комитет госконтроля и генеральная прокуратура, и наша милиция информируют меня, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде”, - посетовал Лукашенко.

Он также озвучил конкретные нарушения, перечислив регионы, в которых были выявлены проблемы при подготовке к уборочной.

“Стоят неисправными и зерноуборочные комбайны, и зерносушилки. Часть отремонтированных комбайнов не прошла гостехосмотр - это около 400 комбайнов. Неудивительно, что потом нагрузка на одного работающего комбайна увеличивается. Особенно в Могилеве, Гомеле, Витебске, как обычно. Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств республики”, - зачитал список нарушений глава государства.

В качестве одной из причин тому, почему в отдельных организациях к ремонту уборочной сельхозтехники ещё “даже не приступали”, Лукашенко назвал отсутствие запасных частей и механизаторских кадров. Ещё одной проблемой, упомянутой Президентом, стала подготовка складов для приемки урожая, а также несвоевременная закупка топлива и запчастей, из-за чего, по его словам, “возможны потери рабочего времени”.

“Опять же, никак не победим приписки. В 5% проверенных хозяйств установлены случаи, когда техника была готова к работе только на бумаге. Удивительно, кого пытаются обмануть?” - задался риторическим вопросом Лукашенко.

Упрекнул руководителей Гродненской и Минской областей глава государства и за выявленные КГК факты некачественной уборки урожая. Нарушения, по его словам, зафиксированы в отдельных хозяйствах Свислочского и Солигорского районов. В свою очередь от руководства Витебской области глава государства потребовал отчёта за низкие темпы уборки многолетних трав: первый укос в регионе по состоянию на 14 июля не был завершён на площади почти 20 тыс. гектаров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этом же совещании было озвучено, сколько зерновых планируют собрать в этом году белорусские аграрии. Чтобы выполнить показатель и вовремя убрать зерновые с учётом непростых погодных условий, глава государства потребовал от них “нестандартной организации труда”.

Лукашенко назвал план по урожаю на 2025 год и потребовал «нестандартной организации труда»