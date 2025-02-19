Ставка выше 15%. Ещё два банка Беларуси подняли проценты по вкладам в рублях

Опубликовано: 19.02.2025 09:50 , Обновлено: 19.02.2025

Два белорусских банка решили поднять ставки по вкладам в национальной валюте. Так, "Беларусбанк" и "Банк Решение" сделали это в отношении четырёх программ — доходность некоторых из них превысила 15% годовых. Ранее подобные изменения произошли и в других финучреждениях Республики.

С 19 февраля проценты по вновь принимаемым срочным безотзывным вкладам в рублях от “Беларусбанка” выросли следующим образом:

«Правильный выбор» – 10,5% годовых (45 дней), 11,4% годовых (3 месяца); «Безотзывный для нерезидентов» – 11,4% годовых (3 месяца); «Сберегай онл@йн» – 11,7% годовых (4 месяца); «Правильный выбор онлайн» – 10,7% годовых (45 дней); 11,6% годовых (3 месяца), 11,65% (3 месяца, в рамках банковского продукта «Изи-карта»).

Что касается белорусского “Банка Решение” , то с 18 февраля ставки по некоторым программам в нацвалюте стали выше:

«Online-решение» – на 0,9 п.п. до 15,1% годовых; «Online-решение NEW» – на 0,9 п.п. до 15,1% годовых; «Формула успеха» – на 0,9 п.п. до 15,1% годовых; «Почтенный» – на 0,9 п.п. до 15,1% годовых.

К слову, ранее по рублёвому вкладу от ” Белагропромбанка” «Плюс к стабильности в BYN» ставка выросла на 0,6 процентного пункта до 14,6% годовых для варианта со сроком размещения средств на 370 дней. А вот доходность депозитов «Хуткі» и «Хуткі онлайн» в рублях от “Банка Дабрабыт” увеличились сразу на 3,8 процентного пункта до 12,8% и 13,3% годовых, если размещать средства на 7 и 9 месяцев соответственно.

Ранее Telegraf.news писал, что один из крупнейших банков страны, “Белагропромбанк”, поднял ставки по двум кредитным программам, предназначенным для приобретения домокомплектов от Минлесхоза. Так, проценты по ним выросли сразу на 3,5 п.п., и на сегодняшний день составляют 16% годовых.

Один из банков сразу на 3,5% поднял ставку по кредитам для белорусов. На что?