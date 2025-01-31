Старейшая сеть доставки суши в Минске объявила свое закрытие

Опубликовано: 31.01.2025 15:29 , Обновлено: 31.01.2025

Компания по доставке суши и блюд азиатской кухни "Суши Весла", которая открыла в Минске свою первую точку в августе 2007 года, объявила 31 января 2025-го о прекращении работы с 3 февраля.

“С сожалением сообщаем, что с 3 февраля “Суши Весла” прекращает свою работу и больше не принимает заказы”, - [link href=“https://sushivesla.by/news/sv_close” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте компании.

Причину такого решения там не назвали, сказав только, что оно было “сложным”, но “необходимым”. “Суши Весла” назвала себя “первой компанией” в стране, которая познакомила белорусов с суши.

У этой доставки было больше 10 точек столице, продавали не только суши, но и другие блюда азиатской кухни: вок, суширрито.

Судя по форме на сайте, сделать заказать 31 января у “Суши Весла” еще можно.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске в апреле 2024 года закрылись продуктовые магазины нидерландской компании Spar. Это следует из данных сервиса “Карты Google”: там, где были раньше точки Spar, супермаркеты переименовали в “Алми”.

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