Разница в 475 рублей. Белстат рассказал об уровне жизни белорусов в городах и деревнях

Опубликовано: 05.03.2024 15:59 , Обновлено: 12.03.2024

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал информацию об уровне жизни домашних хозяйств в 2023 году. На что жители городов и деревень тратят больше всего, и сколько?

По данным выборочного исследования, в 2023 году располагаемые ресурсы в расчёте на домашнее хозяйство составили: 2079,3 рубля в месяц, в том числе:

в городах и посёлках городского типа – 2191,2 рубля в месяц;

в сельских населённых пунктах – 1715,3 рубля в месяц.

[info_b]К располагаемым ресурсам относятся денежные средства домашних хозяйств, а также стоимость продуктов питания, которые изготовили в личном подсобном хозяйстве (за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат).[/info_b]

Денежные расходы в расчёте на домашнее хозяйство составили 1988,9 рубля в месяц, из которых 1429,5 рубля (71,9%) приходится на потребительские расходы. К ним относятся затраты на:

питание (включая расходы на общественное питание),

покупку алкоголя,

табачные изделия,

непродовольственные товары;

оплату услуг.

В “Белстате” рассказали, что большая часть расходов у белорусов уходит на питание — она составляет 38,6%, затем идут покупки непродовольственных товаров — 34,3%, и оплата различных услуг – 24,5%.

Ранее Телеграф писал о том, с 1 марта размер пособия на погребение, которое выплачивается белорусам в случае смерти близкого родственника, сократится на 278,8 рубля.

Минус 278,8 рубля. В Беларуси снизился размер пособия на погребение