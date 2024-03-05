Разница в 475 рублей. Белстат рассказал об уровне жизни белорусов в городах и деревнях
Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал информацию об уровне жизни домашних хозяйств в 2023 году. На что жители городов и деревень тратят больше всего, и сколько?
По данным выборочного исследования, в 2023 году располагаемые ресурсы в расчёте на домашнее хозяйство составили: 2079,3 рубля в месяц, в том числе:
- в городах и посёлках городского типа – 2191,2 рубля в месяц;
- в сельских населённых пунктах – 1715,3 рубля в месяц.
[info_b]К располагаемым ресурсам относятся денежные средства домашних хозяйств, а также стоимость продуктов питания, которые изготовили в личном подсобном хозяйстве (за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат).[/info_b]
Денежные расходы в расчёте на домашнее хозяйство составили 1988,9 рубля в месяц, из которых 1429,5 рубля (71,9%) приходится на потребительские расходы. К ним относятся затраты на:
- питание (включая расходы на общественное питание),
- покупку алкоголя,
- табачные изделия,
- непродовольственные товары;
- оплату услуг.
В “Белстате” рассказали, что большая часть расходов у белорусов уходит на питание — она составляет 38,6%, затем идут покупки непродовольственных товаров — 34,3%, и оплата различных услуг – 24,5%.
Ранее Телеграф писал о том, с 1 марта размер пособия на погребение, которое выплачивается белорусам в случае смерти близкого родственника, сократится на 278,8 рубля.
Минус 278,8 рубля. В Беларуси снизился размер пособия на погребение