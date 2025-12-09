Стало известно, сколько белорусов официально работают в Польше

Опубликовано: 09.12.2025 14:19 , Обновлено: 09.12.2025

Польский аналог Белстата, Главное статистическое управление (GUS), сообщил, что граждане Беларуси составляют 10,8% от всех иностранных работников в стране. Всего же в Польше насчитали около 1,1 млн иностранцев, получивших официальную работу.

Таким образом, по данным GUS, опубликованным по состоянию на конец июня 2025 года, в Польше официально работали примерно 118,7 тыс. белорусов.

Общая численность иностранных работников достигла 1,1 млн человек, что является результатом роста на 6,5% за год.

Естественно, что подавляющее большинство иностранных работников в Польше — 735,1 тыс. человек, или 66,9% — составляют граждане Украины. Тем не менее белорусы сформировали вторую по величине национальную группу среди всех работающих иностранцев. Они значительно опережают следующие за ними группы из Грузии, Индии, Колумбии и Филиппин.

Приток иностранцев в Польшу объясним. Это крупнейшая экономика Восточной Европы, которая недавно поднялась на 20-ю строчку в рейтинге крупнейших экономик мира.

Власти страны на протяжении последних лет активно привлекали работников из-за рубежа, и это несмотря на масштабный приток украинцев после начала войны.

Ведь Польше необходимо компенсировать демографический спад и нехватку кадров на местном рынке труда.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время поездки в Мозырь, что в ближайшее время будут приняты некоторые решения, касающиеся белорусов, которые уехали работать за границу.

Лукашенко пообещал «скорые решения» для уехавших белорусов