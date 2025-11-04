Стали известны ставки транспортного налога и налога «на богатство», предложенные Совмином РБ на 2026 год

Опубликовано: 04.11.2025 09:40 , Обновлено: 04.11.2025

Стали известны ставки транспортного налога, предложенные Советом министров Беларуси на 2026 год, а также ставки подоходного налога для лиц с высоким уровнем доходов. В народе этот налог прозвали "налогом на богатство".

Новые ставки прописали в законе “Об изменении законов”, проект которого сегодня выложили Национальном правовом интернет-портале. Документу ещё предстоит пройти согласование в Палате представителей, после чего его должен будет также подписать глава государства.

Новые ставки транспортного налога на 2026 год

Если документ будет принят в нынешнем виде, то в следующем году транспортный налог для белорусских автовладельцев будут рассчитывать по ставкам, в среднем на 7% выше ставок, действующих в этом году:

на легковые авто: массой до 1,5 т — 75 рублей (+5 рублей); более 1,5 т, но не более 1,75 т — 99 рублей (+7 рублей); более 1,75 т, но не более 2 т — 124 рубля (+8 рублей); более 2 т, но не более 2,25 т — 148 рублей (+10 рублей); более 2,25 т, но не более 2,5 т — 177 рублей (+16 рублей); более 2,5 т, но не более 3 т — 196 рублей (+13 рублей); более 3 т — 270 рублей (+17 рублей);

на мотоцикл - 49 рублей (+3 рубля),

на прицеп: массой не более 0,75 т - 49 рублей (+3 рублей), более 0,75 т — в 270 рублей (+17 рублей);

на прицеп-дачу — 49 рублей (+3 рубля);

на грузовые авто: массой до 2,5 т — 196 рублей (+13 рублей), более 2,5 т, но не более 3,5 т — 418 рублей (+27 рублей), более 3,5 т, но не более 12 т — 541 рубль (+34 рубля), более 12 т — 614 рублей (+39 рублей);

на седельный тягач — 491 рубль (+31 рубль);

на автобусы: до 20 мест включительно — 295 рублей (+19 рублей), от 21 до 40 мест — 418 рублей (+27 рублей), свыше 40 мест — 541 рублей (+34 рубля).

Новые ставки “налога на богатство”

Что касается так называемого “налога на богатство”, то, как и предлагало Министерство по налогам и сборам, порог годового дохода, при котором подходный налог будут насчитывать по повышенной ставке, предложили несколько повысить, но дополнительно ввести третий порог, после которого стандартный процент подоходного сразу утраивается.

Напомним, в этом году повышенный подоходный в 25% (вместо стандартных 13%) обязаны платить те белорусы, чьи доходы превышают 220 тыс. рублей. Если предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс будут одобрены, будут установлены следующие пороги:

25% - на сумму доходов от 350 до 600 тыс. рублей,

40% - на сумму доходов, превышающую 600 тыс. рублей.

Как и сейчас, повышенный налог будут начислять только на сумму, превышающую эти порога, а к самим”сверхдоходам” не будут применяться налоговые льготы и вычеты.

В МНС предложили повысить подоходный для одной категории. Сколько белорусов коснётся?