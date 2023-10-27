Стала известна цена железобетонных домиков, что предложат белорусам, вместо квартир

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Опубликовано: 27.10.2023 10:58 , Обновлено: 30.10.2023

Телерам-канал "Пул первого", который ведет окружение Александра Лукашенко, опубликовал фото домов из железобетона, которые предложат белорусам, как альтернативу покупке квартир или строительству самостоятельно.

На снимок попал, в том числе, и рекламный щит с характеристиками и стоимостью квадратного метра одного из проектов. Оказалось, что за дом с площадью чуть более 100 квадратных метров попросят 249,55 тыс рублей. А цена квадрата составит 2,487 тыс рубля.

[info_b]Александр Лукашенко прибыл в Новую околицу в Минском районе, чтобы посмотреть на строящийся микрорайон “малоэтажной жилой застройки”. А глава Минстройархитектуры пообещал показать различные варианты домов.

Власти планируют там возведение 228 индивидуальных жилых домов “с инженерно-транспортной инфраструктурой”.

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Ранее Телеграф писал, что вице-премьер Анатолий Сивак 25 октября заявил, что в правительстве занялись вопросом упрощения возведения индивидуальных домов для продажи белорусам. При этом изменения, если будут введены, коснутся строительных организаций.

Совмин пообещал белорусам снизить цены на готовые дома, а в БЦК подготовили железобетонные проекты. Что известно?

Также ранее стало известно, что в «Белорусской цементной компании» недавно пообещали белорусам аж 16 проектов одноквартирных двухэтажных домов площадью от 130 до 200 кв. м. Но цен не назвал.

А вот в Минлесхозе белорусам назвали цены. Правда не за готовые сооружения, а домокомплекты без фундамента, крыши и много чего ещё.

Минлесхоз показал, какие дома могут купить белорусы за 18 тыс рублей