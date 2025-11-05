Стабильность есть, роста все ещё нет. Что происходит с внешней торговлей Беларуси?

📊 Анализ

Опубликовано: 05.11.2025 11:29 , Обновлено: 05.11.2025

Свежие данные Белстата за девять месяцев 2025 года показали, что белорусская внешняя торговля демонстрирует удивительную стабильность, но не может выйти **на уверенный** рост. Если смотреть на общие обороты, **оказывается**, что изменения минимальны. Однако внутри этой стабильности скрываются две противоположные тенденции.

Главный тренд: импорт вырос, экспорт – в минусе

Беларусь в 2025 году все ещё покупает за рубежом больше, чем продает. Отрицательное сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) — примечательная черта 2025 года.

Вот что происходило с динамикой торговли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

Январь: Экспорт 88,5%, Импорт 101%

Экспорт 88,5%, Импорт 101% Январь-февраль: Экспорт 91,7%, Импорт 101,6%

Экспорт 91,7%, Импорт 101,6% Январь-март: Экспорт 95%, Импорт 103,2%

Экспорт 95%, Импорт 103,2% Январь-апрель: Экспорт 96%, Импорт 103,7%

Экспорт 96%, Импорт 103,7% Январь-май: Экспорт 96,7%, Импорт 102,4%

Экспорт 96,7%, Импорт 102,4% Январь-июнь: Экспорт 96,3%, Импорт 103,3%

Экспорт 96,3%, Импорт 103,3% Январь-июль: Экспорт 97,5%, Импорт 102,6%

Экспорт 97,5%, Импорт 102,6% Январь-август: Экспорт 97,6%, Импорт 102,2%

Экспорт 97,6%, Импорт 102,2% Январь-сентябрь: Экспорт 97,1%, Импорт 101,6%

Экспорт восстанавливается?

Согласно данным Белстата, белорусский экспорт постепенно восстанавливается. Если в начале года продажи за рубеж проседали почти на 12%, то к сентябрю отставание сократилось до 2,9%. Кажется, белорусские предприятия нашли возможности наращивать поставки после сложного старта года. Но это пока не помогло выйти хотя бы на прошлогодний уровень.

[inf]По итогам января-сентября 2025 года экспорт товаров составил $29,6 млрд, сообщили в Белстате. А внешняя торговля товарами Беларуси ушла в минус на $4,5 млрд. [/inf]

Импорт все ещё стабильно превышает прошлогодний уровень. Объем закупок за границей все девять месяцев держится выше уровня 2024 года, хотя к сентябрю темпы роста немного замедлились.

При этом общий оборот сохранился на уровне прошлого года. Благодаря активному импорту, общий объем внешней торговли (экспорт + импорт) по итогам девяти месяцев составил 99,5% к уровню 2024 года. Фактически, это означает нулевую динамику.

Таким образом, внешняя торговля Беларуси в 2025 году находится в состоянии балансирования на нуле. С одной стороны, удалось остановить спад, есть положительная динамика. Но показатели все ещё ниже прошлого года.

Пока страна покупает больше, чем продает, это создает давление на платежный баланс. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, удастся ли в оставшиеся месяцы года не только удержать, но и нарастить экспортные поставки.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал у себя во Дворце Независимости на совещание по экономике более 30 чиновников. Выступая перед ними, он заявил, что ситуация в Беларуси “неоднозначная”.

“Я не могу рассуждать о макроматериях, когда за одним забором уже полыхает война, за другим – к ней летят на всех парах. А вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете. Посоветую вам: вылезайте, пока не поздно, из своих тёплых кресел, автомобилей и начинайте смотреть дальше российского рынка”, - заявил он чиновникам.

Лукашенко заявил чиновникам о «неоднозначной» ситуации в экономике — «Масло сливочное с тракторами продать не можете»