США сняли не все ограничения с "Белавиа". Что запрещено?

Опубликовано: 17.09.2025 15:53 , Обновлено: 17.09.2025

Опубликованный министерством торговли США письмо, который определяет, какие ограничения были сняты с "Белавиа", гласит, что относительно белорусской авиакомпании действуют некоторые ограничения.

США не разрешили некоторым самолетам “Белавиа” летать в Россию, следует из официально опубликованного документа американского Минторга. Речь идет о письме, которое Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США прислало в “Белавиа”.

Чиновники США уточнили, что их страна не против полетов на самолётах Boeing, которыми владеет авиакомпания, в любые части света, кроме России, а также областей Украины, которые сейчас находятся под контролем РФ.

Также Белавиа нельзя отправлять свои Boeing в Сирию, Иран, КНДР и на Кубу.

Чтобы не было сомнений, какие конкретно самолёты находятся под ограничениями, в документе Минторга США даже перечислили бортовые номера авиалайнеров.

Но и это ещё не всё.

“Настоящее разрешение не позволяет использовать покрываемые воздушные суда для перевозки предметов, подпадающих под действие EAR, в любой пункт назначения, за исключением случаев, разрешенных в соответствии с EAR (например, по экспортной или реэкспортной лицензии или лицензионному исключению, если таковое имеется, или по принципу «лицензия не требуется»). К таким предметам относятся любые предметы, предназначенные для поддержки войны России против Украины”, - [link href=“https://www.bis.gov/media/documents/belavia-authorization-signed-091225-final.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] говорится [/link] в документе.

Ранее Telegraf.news писал, что Соединённые Штаты Америки сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом на встрече в Минске заявил специальный представитель Президента США Дональда Трампа Джон Коул. Кадры встречи показал телеграм-канал «Пул Первого».

США сняли санкции с «Белавиа»