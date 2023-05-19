США объявили о запрете поставок в Беларусь около 1,2 тыс товаров. Что в списке?
Министерство торговли США сообщило, что ввело новые санкции "в ответ на продолжающуюся агрессию Российской Федерации против Украины". Они коснулись и Беларуси.
В пакете ограничительных мер США включено усиление существующего экспортного контроля товаров, идущих в Россию и Беларусь. В министерстве торговли США заявили, что хотят таким образом “повысить эффективность своих мер контроля в отношении этих стран и лучше согласовать их с теми, которые применяются союзниками и партнерами США”.
Что в списке?
Ограничения коснулись и поставок в Беларусь ортопедических, офтальмологических и стоматологических инструментов и оборудования, а также запчастей к ним.
США запретили поставки в Беларусь некоторых моделей смартфонов, бытовой техники, а также предметов роскоши и алкоголя. Американское министерство торговли запретили без специального разрешения поставлять в Беларусь ткания мечоданв, косметику, антиквариат, ковры и кроссовки.
Также в США не хотят, чтобы в Беларусь подавала американская сельскохозяйственная техника.
[info_b]С полным списком ограничений можно ознакомиться [link href=“https://public-inspection.federalregister.gov/2023-10774.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 9 мая выразил уверенность в том, что “экономическая победа” в противостоянии западным санкциям останется за Беларусью. По его словам, страна уже “отошла от первоначального санкционного шока” и в ближайшем будущем “намерена прибавлять в экономике”.
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