Средняя зарплата в Беларуси установила исторический рекорд, а реальная - упала

Опубликовано: 26.12.2022 17:52 , Обновлено: 26.12.2022

Белстат опубликовал 26 декабря данные о зарплатах в Беларуси за ноябрь месяц. Оказалось, что средняя начисленная зарплата (номинальная) выросла почти на 12 рублей и составила 1648,2 рубля.

В долларах все ещё интереснее. Если считать по курсу Нацбанка, то средняя начисленная зарплата поставила рекорд за всю историю ведения статистики в Беларуси. Она достигла суммы 675,5 USD. Это выше на 13,7 доллара предыдущего максимума в декабре 2021 года (661,8 USD), подсчитали эксперты Banki24.by.

Однако реальная зарплата, которую считают с учётом инфляции снизилась на 2% по сравнению с ноябрем 2021 года. При этом в здравоохранении реальная зарплата упала на 12,5%, сообщил Белстат. А в образовании наблюдался рост на 0,2%.

Ранее Телеграф сообщил, что эксперты проект «Нашы грошы» проанализировали данные Белстата по начисленной заработной плате белорусов за май 2022 года. Исходя из этих данных средний заработок и выше получают 31% белорусов.

Среднюю зарплату и выше получают 30% белорусов. А сколько минималку?