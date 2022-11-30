Среднюю зарплату и выше получают 30% белорусов. А сколько минималку?
Эксперты проект «Нашы грошы» проанализировали данные Белстата по начисленной заработной плате белорусов за май 2022 года. Исходя из этих данных средний заработок и выше получают 31% белорусов.
В мае 2022 года, по данным Белстата, средняя номинальная заработная плата составила 1 573,4 рубля.
На опубликованном графике видно, сколько процентов белорусов получали такую сумму и выше:
То есть, 1500 рублей и более получали 31% работников. А 69% населения имеют зарплату ниже официальной средней.
[info_b]Напомним, что начисленная (номинальная) средняя зарплата не учитывает выплату подоходного налога (13%) и ФСЗН (1%). Т.е. на руки выходит где-то около 1408 рублей.[/info_b]
Тем временем минимальная зарплата в мае составила 481 рубль. На графике видно, что 4,2% белорусов получили 500 BYN и ниже.
Также аналитики «Наши грошы» озвучили свой прогноз на 2023 год. По их мнению, «основными проигравшими в ближайшие годы станут люди, которые входили в категорию средних по стране доходов и выше».
Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко подписал 28 ноября указы №411 и 412, в которых утвердил плановые параметры экономики на 2024 год. Согласно им, реальные располагаемые денежные доходы белорусов должны вырасти на 4,1%. Средняя начисленная зарплата к концу 2023 года должна добить до 1938 рублей, а в бюджетной сфере — до 1454 рублей.
Власти запланировали в 2023 году инфляцию в 7-8%, рост доходов белорусов — на 4,1%