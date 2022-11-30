Среднюю зарплату и выше получают 30% белорусов. А сколько минималку?

📊 Анализ

Опубликовано: 30.11.2022 10:48 , Обновлено: 30.11.2022

Эксперты проект «Нашы грошы» проанализировали данные Белстата по начисленной заработной плате белорусов за май 2022 года. Исходя из этих данных средний заработок и выше получают 31% белорусов.

В мае 2022 года, по данным Белстата, средняя номинальная заработная плата составила 1 573,4 рубля.

На опубликованном графике видно, сколько процентов белорусов получали такую сумму и выше:

То есть, 1500 рублей и более получали 31% работников. А 69% населения имеют зарплату ниже официальной средней.

[info_b]Напомним, что начисленная (номинальная) средняя зарплата не учитывает выплату подоходного налога (13%) и ФСЗН (1%). Т.е. на руки выходит где-то около 1408 рублей.[/info_b]

Тем временем минимальная зарплата в мае составила 481 рубль. На графике видно, что 4,2% белорусов получили 500 BYN и ниже.

Также аналитики «Наши грошы» озвучили свой прогноз на 2023 год. По их мнению, «основными проигравшими в ближайшие годы станут люди, которые входили в категорию средних по стране доходов и выше».

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко подписал 28 ноября указы №411 и 412, в которых утвердил плановые параметры экономики на 2024 год. Согласно им, реальные располагаемые денежные доходы белорусов должны вырасти на 4,1%. Средняя начисленная зарплата к концу 2023 года должна добить до 1938 рублей, а в бюджетной сфере — до 1454 рублей.

Власти запланировали в 2023 году инфляцию в 7-8%, рост доходов белорусов — на 4,1%