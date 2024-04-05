Сразу несколько банков предупредили белорусов о перебоях на выходных. Подробности

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Опубликовано: 05.04.2024 16:32 , Обновлено: 05.04.2024

Несколько коммерческих и государственных банков предупредили белорусов о проведении технических работ, которые запланированы на выходные. В связи этим возможны проблемы в работе некоторых сервисов.

В субботу, 6 апреля, с 8:30 до 20:30, по информации “Приорбанка”, будут недоступны некоторые сервисы для юридических лиц, а именно:

система мгновенных платежей; интернет-банк для бизнеса; мобильное приложение Prior Business 2.0.

“Белинвестбанк” сообщил, что перебои в работе банковских карт ожидаются ночью 6 апреля — с 02:00 до 03:30 . Аналогичное объявление разместил и “БТА Банк” – там клиентов предупредили о возможных перебоях в работе некоторых сервисов “из-за работ на аппаратно-программном комплексе центра”.

В “Банке Решение” сообщили, что 6 апреля с 9:00 до 12:00 могут быть недоступны услуги по выпуску и перевыпуску виртуальных карт.

В “СберБанке” из-за проведения “срочных технологических работ” в период с 17:30 5 апреля до 8:30 8 апреля ожидается, что будет недоступна обработка документов, поступивших через СДБО BS-Client.

В свою очередь, «Белагропромбанк» предупредил, что 6 апреля в период с 00:00 до 08:00 для клиентов будут недоступны:

сервис “Интернет-Клиент”; сервис “Мобильный банк”; мобильный и Интернет-банкинг; операции в банкоматах и инфокиосках; услуги по оплате ЕРИП; переводы по системе мгновенных платежей.

Раньше Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко решил провести “оптимизацию” банков в Беларуси. Он поручил заместителям главы своей администрации и «группе квалифицированных опытных экономистов» заняться решением вопроса. Также президент добавил, что «с банковской системой надо серьёзно поработать сейчас, несмотря на сложные времена».

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