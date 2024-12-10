«Спрос бешеный» - Лукашенко потребовал помогать некоторым частным производителям «как госпредприятиям»

Опубликовано: 10.12.2024 14:12 , Обновлено: 10.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от своих подчинённых оказывать поддержку некоторым частным производителям "как государственным предприятиям". Такое заявление он сделал 10 декабря в ходе рабочей поездки в Борисов.

Речь идёт о предприятиях, которые занимаются разработкой и производством перспективной спецтехники. Именно на этом специализируется, в частности, борисовское ООО “ПОЖСНАБ”, которое посетил Лукашенко в ходе сегодняшней поездки. Предприятие выпускает пожарную и аварийно-спасательную технику, востребованную в том числе за рубежом.

“Спрос бешеный. Значит, можно расширяться”, - заявил Лукашенко, ознакомившись с производственными мощностями предприятия.

При этом он заявил, что в Беларуси “море таких производств”, и поручил своим подчинённым оказывать им всестороннюю поддержку, несмотря на то, что они не находятся в собственности государства.

“Он частник, но давайте будем помогать, как государственному предприятию. (…) Для себя я сделал вывод, что такие частные предприятия надо поддерживать”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Президент также анонсировал серию личных “инспекций” по белорусским промышленным предприятиям, которые он пообещал провести зимой и ранней весной. В рамках этих поездок Лукашенко пообещал оценить “перспективные предприятия”, чтобы выделить среди них наиболее успешные, которые можно будет “в ближайшее время масштабировать” и развивать.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 3 декабря Лукашенко провёл совещание с рабочей группой, которой поручено проанализировать деятельность Национальной академии наук (НАН). Он поставил под вопрос целесообразность существования Академии наук в нынешнем виде, а также раскритиковал Госкомитет по науке и технологиям (ГКНТ) и отраслевые министерства.

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