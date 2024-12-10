«Спрос бешеный» - Лукашенко потребовал помогать некоторым частным производителям «как госпредприятиям»
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от своих подчинённых оказывать поддержку некоторым частным производителям "как государственным предприятиям". Такое заявление он сделал 10 декабря в ходе рабочей поездки в Борисов.
Речь идёт о предприятиях, которые занимаются разработкой и производством перспективной спецтехники. Именно на этом специализируется, в частности, борисовское ООО “ПОЖСНАБ”, которое посетил Лукашенко в ходе сегодняшней поездки. Предприятие выпускает пожарную и аварийно-спасательную технику, востребованную в том числе за рубежом.
“Спрос бешеный. Значит, можно расширяться”, - заявил Лукашенко, ознакомившись с производственными мощностями предприятия.
При этом он заявил, что в Беларуси “море таких производств”, и поручил своим подчинённым оказывать им всестороннюю поддержку, несмотря на то, что они не находятся в собственности государства.
“Он частник, но давайте будем помогать, как государственному предприятию. (…) Для себя я сделал вывод, что такие частные предприятия надо поддерживать”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.
Президент также анонсировал серию личных “инспекций” по белорусским промышленным предприятиям, которые он пообещал провести зимой и ранней весной. В рамках этих поездок Лукашенко пообещал оценить “перспективные предприятия”, чтобы выделить среди них наиболее успешные, которые можно будет “в ближайшее время масштабировать” и развивать.
Ранее Telegraf.news рассказал, что 3 декабря Лукашенко провёл совещание с рабочей группой, которой поручено проанализировать деятельность Национальной академии наук (НАН). Он поставил под вопрос целесообразность существования Академии наук в нынешнем виде, а также раскритиковал Госкомитет по науке и технологиям (ГКНТ) и отраслевые министерства.
«Ни результата, ни виноватых» — Лукашенко поставил под вопрос существование Академии наук Беларуси