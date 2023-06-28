Совмин запретил ввозить в Беларусь польские яблоки и литовское пиво. Но есть исключение

Опубликовано: 28.06.2023 13:42 , Обновлено: 31.08.2023

Правительство Беларуси продлило срок действия запрета на ввоз некоторых видов продовольственной и сельскохозяйственной продукции "из недружественных стран". Под запрет, в частности, попали польское и литовское пиво и польские яблоки. Для последних, впрочем, сделали небольшое послабление.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Беларуси, постановление о продлении действующих и сейчас запретов уже подписано премьер-министром. Документом разрешается импортировать яблоки из “недружественных стран” в период с 1 по 31 июля. По истечении этого срока запрет вновь будет распространяться и на эти импортируемые фрукты.

Относительно пива и слабоалкогольных напитков из Литвы и Польши в белорусском правительстве пояснили, что запрет на импорт этих товаров введён “с учетом производства аналогичной продукции в Республике Беларусь в достаточных объемах”. Однако, почему запрет коснулся именно этих двух соседних государств, там не уточнили.

Согласно новому постановлению, введённые запреты будут действовать как минимум по 31 декабря 2023 года.

Ранее в Польше озвучили итоговую статистику по экспорту яблок в мае 2023 года. Ещё в апреле там надеялись на поставки в Беларусь из-за снятия Совмином Беларуси эмбарго в конце апреля. Однако данные показали, что рост произошел не только за счёт Беларуси.

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Отметим, что контрсанкции против западных стран Беларуь начала вводить ещё в начале 2022 года. Тогда был впервые введён запрет на импорт продуктов из “недружественных стран” (к ним отнесли страны Евросоюза, США, Великобританию Канаду и др.).

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