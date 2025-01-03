Совмин запретил продавать пиротехнику в Беларуси. Но есть исключения

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Опубликовано: 03.01.2025 21:38 , Обновлено: 03.01.2025

Правительство Беларуси запретило оптовую и розничную торговлю пиротехникой в стране. Однако есть исключения. Постановление, подписанное премьер-министром Романом Головченко, начнет действовать 4 января.

По [link href=“https://t.me/government_by/2420” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Telegram-канала правительства, запрет не коснется:

оптовой и розничной торговли бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами (фонтаны холодного огня),

оптовой продажи пиротехники юрлицами, у которых есть разрешение (свидетельство) на реализацию пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности компаниям с разрешением (свидетельством) на продажу этой пиротехники, а также на проведение фейерверков с ней.

[info_b]К пиротехнике IV и V классов опасности относят профессиональные пиротехнические изделия, запуск которых требует специального разрешения. Радиус опасной зоны при использовании такой продукции составляет более 50 метров, в ней могут применяться боеприпасы, радиоактивные и органические вещества.[/info_b]

Запрет решили ввести из-за “участившихся случаев получения” травм людьми, в том числе детьми, в результате нарушения правил использования пиротехники, добавили в Совмине.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция пригрозила белорусам штрафом до 800 рублей за использование пиротехники «с нарушением общественного порядка». “Напоминаем: взрывать пиротехнику можно только в безлюдных и безопасных местах, в общественных местах это категорически запрещено!” - подчеркнули правоохранители.

Милиция пригрозила белорусам штрафом до 800 рублей за использование пиротехники «с нарушением общественного порядка»