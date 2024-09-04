Совмин запретил ИП вести корпоративы. Как предложили работать белорусским Дедам Морозам?

Опубликовано: 04.09.2024 10:13 , Обновлено: 04.09.2024

Правительство Беларуси изменило перечень видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Согласно постановлению Совета министров №637 от 30 августа, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, из списка исключили два пункта: "деятельность в сфере исполнительских искусств" и "деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий".

Согласно общегосударственному классификатору экономических видов деятельности Беларуси, “деятельность в сфере исполнительских искусств” включает в себя:

постановку и показ театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений: деятельность ансамблей, оркестров и музыкальных групп;

деятельность театральных трупп (театров драмы, оперы, балета, музыкальной комедии, оперетты, песни, киноактера, поэзии, юного зрителя, зверей, кукол и т.п.);

деятельность цирковых трупп;

деятельность актёров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;

деятельность самостоятельных ведущих радио- и телепрограмм;

музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий.

Помимо этого, подкласс исключает:

деятельность частных театральных или художественных агентов или агентств;

деятельность по подбору актёров;

проведение фейерверков, лазерных шоу, световых и звуковых представлений.

Что касается второго вида, который Совет министров Беларуси исключил из перечня, то в раздел “деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий”, входят:

вспомогательная деятельность при постановке театральных представлений, концертов и других культурно-зрелищных мероприятий: деятельность режиссёров, продюсеров, художников-оформителей и декораторов сцены, осветителей и т.д.;

деятельность продюсеров или антрепренеров по организации культурно-зрелищных мероприятий, с собственными оборудованием и аппаратурой или без них;

услуги по управлению авторскими и смежными правами на произведения литературы, изобразительного, музыкального, исполнительского искусства.

При этом, согласно общегосударственному классификатору экономических видов деятельности Беларуси, подкласс исключает:

услуги по управлению правами на публичный показ художественных фильмов;

деятельность частных театральных или художественных агентов или агентств;

деятельность агентств по подбору актёров.

Чтобы продолжить оказывать вышеперечисленные услуги, ИП и физлица должны открыть фирму, которая, согласно уставу компании, занимается именно этим. При этом существует вероятность, что работа ведущих, аниматоров, музыкантов и артистов на праздниках и корпоративах станет дороже, поскольку оформление юридического лица требует больше налогов и финансовых затрат.

А чем разрешили заниматься ИП?

В июле премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о перечне разрешённых видов деятельности для ИП и самозанятых. Так, согласно документу, за индивидуальными предпринимателями остались наиболее распространённые направления:

розничная торговля;

услуги общепита;

ремонт автомобилей и мотоциклов;

грузовые и пассажирские перевозки;

фото- и видеосъёмка;

организация конференций и выставок;

производство кондитерской и хлебобулочной продукции;

большинство строительных работ и пр.

Для ИП — более 120, для самозанятых — около 80. Совмин опубликовал список разрешённых видов деятельности