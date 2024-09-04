Совмин запретил ИП вести корпоративы. Как предложили работать белорусским Дедам Морозам?
Правительство Беларуси изменило перечень видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Согласно постановлению Совета министров №637 от 30 августа, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, из списка исключили два пункта: "деятельность в сфере исполнительских искусств" и "деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий".
Согласно общегосударственному классификатору экономических видов деятельности Беларуси, “деятельность в сфере исполнительских искусств” включает в себя:
- постановку и показ театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений: деятельность ансамблей, оркестров и музыкальных групп;
- деятельность театральных трупп (театров драмы, оперы, балета, музыкальной комедии, оперетты, песни, киноактера, поэзии, юного зрителя, зверей, кукол и т.п.);
- деятельность цирковых трупп;
- деятельность актёров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;
- деятельность самостоятельных ведущих радио- и телепрограмм;
- музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий.
Помимо этого, подкласс исключает:
- деятельность частных театральных или художественных агентов или агентств;
- деятельность по подбору актёров;
- проведение фейерверков, лазерных шоу, световых и звуковых представлений.
Что касается второго вида, который Совет министров Беларуси исключил из перечня, то в раздел “деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий”, входят:
- вспомогательная деятельность при постановке театральных представлений, концертов и других культурно-зрелищных мероприятий: деятельность режиссёров, продюсеров, художников-оформителей и декораторов сцены, осветителей и т.д.;
- деятельность продюсеров или антрепренеров по организации культурно-зрелищных мероприятий, с собственными оборудованием и аппаратурой или без них;
- услуги по управлению авторскими и смежными правами на произведения литературы, изобразительного, музыкального, исполнительского искусства.
При этом, согласно общегосударственному классификатору экономических видов деятельности Беларуси, подкласс исключает:
- услуги по управлению правами на публичный показ художественных фильмов;
- деятельность частных театральных или художественных агентов или агентств;
- деятельность агентств по подбору актёров.
Чтобы продолжить оказывать вышеперечисленные услуги, ИП и физлица должны открыть фирму, которая, согласно уставу компании, занимается именно этим. При этом существует вероятность, что работа ведущих, аниматоров, музыкантов и артистов на праздниках и корпоративах станет дороже, поскольку оформление юридического лица требует больше налогов и финансовых затрат.
А чем разрешили заниматься ИП?
В июле премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о перечне разрешённых видов деятельности для ИП и самозанятых. Так, согласно документу, за индивидуальными предпринимателями остались наиболее распространённые направления:
- розничная торговля;
- услуги общепита;
- ремонт автомобилей и мотоциклов;
- грузовые и пассажирские перевозки;
- фото- и видеосъёмка;
- организация конференций и выставок;
- производство кондитерской и хлебобулочной продукции;
- большинство строительных работ и пр.
Для ИП — более 120, для самозанятых — около 80. Совмин опубликовал список разрешённых видов деятельности