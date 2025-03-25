Совмин ограничил ещё на полгода вывоз из Беларуси космических аппаратов и холодильников. Что ещё в списке?

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Опубликовано: 25.03.2025 07:45 , Обновлено: 25.03.2025

Cовет министров продлил ещё на полгода временный запрет на вывоз из Беларуси 253 видов промышленных товаров. Журналисты Telegraf.news изучили новое постановление правительства и узнали, что попало под ограничения.

Согласно приложению к постановлению Совмина №163 от 21 марта 2025 года, которое было опубликовано 25 марта на Национальном правовом интернет-портале, под запрет на вывоз, в числе прочего, попали летательные аппараты, такие как вертолеты и самолеты (за исключением некоторых беспилотников), космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители. Есть в списке и менее специфичная техника, которую в ближайшие полгода производителям запрещается вывозить из страны без лицензии властей:

холодильники,

стиральные машины,

автомобили и мотоциклы,

железнодорожные составы и вагоны,

промышленные станки,

стеклянная тара,

лом некоторых металлов,

некоторые медицинские материалы.

[info_b]С полным перечнем товаров, попавших под ограничения, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Как следует из текста постановления, вывозить эти товары из страны всё же можно, но исключительно по согласованию с государственными органами либо администрацией свободной (особой) экономической зоны. Процедура согласования, как указано в документе, бесплатная и требует от заинтересованного лица лишь двух ключевых документов, которые необходимо предоставить вместе с заявлением:

обоснования вывоза товаров;

документ, подтверждающий необходимость вывоза товаров.

Кстати, запрет касается всех товаров, вне зависимости от страны их происхождения. Впрочем, для товаров, происходящих из Беларуси и России, на которые имеются соответствующий сертификат, а также для товаров, следующих через Беларусь транзитом, сделаны исключения.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси наряду с вывозом товаров из Беларуси запретил и ввоз некоторых товаров из «недружественных стран» в качестве контрсанкций против действующих экономических ограничений со стороны западных стран. Перечень уже неоднократно дополняли и сегодня в запретном списке сотни позиций от стройматериалов и изделий из дерева до макарон и томатов.

Совмин запретил ввоз в Беларусь из «недружественных стран» макарон и цемента. Что ещё в списке?