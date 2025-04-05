Совмин выделил из бюджета Беларуси 336 тыс. рублей городу-победителю смотра благоустройства. Сколько получат остальные?

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Опубликовано: 05.04.2025 10:30 , Обновлено: 05.04.2025

Совет министров подвёл итоги республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси за 2024 год. Город-победитель наградили переходящим вымпелом, а Министерству финансов поручили выделить из республиканского бюджета денежные премии - и победителю, и другим участникам.

Так, в прошлом году наибольшие усилия по благоустройству и улучшению санитарного состояния, по мнению правительства, приложили власти Могилёва. В качестве поощрения городу решили выделить 8000 базовых величин (то есть 336 тыс. рублей на сегодняшний день).

Денежные премии правительство решило выдать и другим отличившимся городам, разделив их по категориям:

по 3000 базовых величин (126 тыс. рублей) поручили выделить Новополоцку Витебской области и Кобрину Брестской области;

по 2000 базовых величин (84 тыс. рублей) - Воложину Минской области, Берёзе и Жабинке Брестской области;

по 1500 базовых величин (63 тыс. рублей) – Черикову Могилевской области, г.п. Бешенковичи Витебской области, Мяделю Минской области, Петрикову Гомельской области;

по 800 базовых величин (33,6 тыс. рублей) – деревне Лясковичи Ивановского района и агогородку Беловежский Каменецкого района Брестской области, агогородку Мазолово Витебского района и агогородку Лужки Шарковщинского района Витебской области, агогородку Веремейки Чериковского района Могилевской области.

Руководство ещё 11 населённых пунктов правительство отметило за “значительный вклад в повышение уровня благоустроенности территорий”, однако без материального поощрения. Это Климовичи и Бобруйск Могилевской области, Полоцк Витебской области, Пружаны Брестской области, Мозырь Гомельской области, Несвиж Минской области, Житковичи и г.п. Октябрьский Гомельской области, агогородок Друя Браславского района Витебской области, агогородок Олтуш Малоритского района и агогородок Мотоль Ивановского района Брестской области.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 2025-ый год в Беларуси официально объявлен Годом благоустройства страны. В связи с чем президент Александр Лукашенко поручил чиновникам активно вовлекать организаций и рядовых белорусов в благоустройство городов и посёлков “на добровольной основе”.

Лукашенко приказал чиновникам вовлекать белорусов в благоустройство «на добровольной основе». Это как?