Совмин выделил дополнительные 8,7 млн рублей на зарплаты сотрудников Минлесхоза

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Опубликовано: 27.12.2024 08:45 , Обновлено: 27.12.2024

Совет министров к концу года решил выделить Министерству лесного хозяйства дополнительно более 8,7 млн рублей, которые ведомство сможет направить на оплату труда своих сотрудников. Соответствующее постановление № 1000 24 декабря подписал глава правительства Роман Головченко.

Как следует из документа, 27 декабря опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, дополнительные средства Минлесхозу Министерство финансов выделит за счёт соответствующего уменьшения расходов, заложенных в республиканском бюджете на обслуживание внешнего государственного долга.

Выделенные ведомству 8 740 000 рублей можно будет потратить на оплату труда сотрудников, в том числе, на обязательные взносы и отчисления на соцтрахование работников организаций, ведущих лесное хозяйство.

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