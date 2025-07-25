Лукашенко подписал указ о переводе глав районов директорами убыточных сельхозорганизаций. Как это будет работать?

Опубликовано: 25.07.2025 18:03 , Обновлено: 25.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля подписал указ «Об усилении ответственности председателей райисполкомов». В документе, согласно сообщению его пресс-службы, говорится, что главы районов Беларуси будут нести персональную ответственность за убыточные сельхозорганизации.

В законе говорится, что за председателями райисполкомов в облисполкомах будут закреплять убыточные колхозы, чтобы вывести их на прибыльную работу. К таким будут причислены те хозяйства, где за год был наибольший убыток и те, где был зафиксирован падеж крупного рогатого скота выше технологических норм.

При этом в указе есть как мотивация, так и наказание:

Если председатель района сможет улучшить деятельность приписанного к нему убыточного сельхозпредприятия, то ему могут выписать премию.

В случае невыполнения плана председатели облисполкомов могут по согласованию с Президентом перевести глав райисполкомов на должность директоров закреплённых за ними ранее убыточных предприятий.

На момент написания статьи указ не опубликован. Вся информация взята из сообщения пресс-службы Президента.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Смолевичский район Минской области для контроля за уборочной затронул тему падежа коров в Беларуси. По его словам, не должно быть никаких “плановых” смертей крупно рогатого скота (КРС).

«Не дай бог вы меня разозлите» — Лукашенко предупредил аграриев о последствиях за падеж скота