Совмин ввёл лицензии на ввоз аккумуляторов в Беларусь

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Опубликовано: 12.09.2025 08:49 , Обновлено: 12.09.2025

Совет министров Беларуси на полгода ввёл лицензирование импорта аккумуляторов. Теперь ввезти в страну два вида аккумуляторов можно будет только по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Расширение перечня импортных товаров, для ввоза которых нужно получать разрешение МАРТ, закреплено постановлением Совмина №494 от 11 сентября, которое сегодня опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Лицензирование аккумуляторов заработает через месяц, будет действовать как минимум полгода и будет распространяться на следующие виды аккумуляторов:

аккумуляторы электрические, свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом массой более 5 кг, для промышленной сборки,

аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие, массой более 5 кг.

Ввезти аккумуляторы в Беларусь из-за рубежа без лицензии МАРТ можно будет лишь в исключительных случаях:

если они перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Республики;

если они ввозятся из государств – членов ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или сертификатом о происхождении товара иной формы;

если они включены в Евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС;

если они ввозятся в страну в качестве иностранной безвозмездной помощи.

В остальных случаях юрлицу или индивидуальному предпринимателю придётся обращаться в МАРТ за лицензией и платить государственную пошлину за выдачу лицензии.

В правительственном постановлении также прописали условия, при которых предпринимателям могут отказать в выдаче лицензий. Они такие же, как для других видов лицензирования - отсутствие необходимых документов или наличие неполной или недостоверной информации в них, нарушение международных обязательств или отказ Минпрома в согласовании выдачи лицензии.

Отметим, что изначально в перечне аккумуляторных батарей, ввоз которых Министерство промышленности Беларуси предлагало залицензировать, было в разы больше кодов ТН ВЭД Евразийского экономического союза. В результате из пяти предложенных ведомством кодов лицензии ввели лишь для двух (8507 10 200 2 и 8507 10 200 3).

В обосновании законопроекта, предложенного Минпромом, равно как и в итоговом постановлении Совмина, причины введения ограничений на импорт аккумуляторных батарей указаны не были.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом Минприроды Беларуси также предложило ввести лицензии на ввоз в Республику песка, торфа, глины и других аналогичных товаров.

Минприроды предложило ограничить импорт в Беларусь песка и торфа. Как объяснило?