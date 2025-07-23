Минприроды предложило ограничить импорт в Беларусь песка и торфа. Как объяснило?

Опубликовано: 23.07.2025 10:34 , Обновлено: 23.07.2025

Минприроды Беларуси опубликовал на форуме Национального правового портала проект постановления правительства «О лицензировании импорта». В нем идёт речь о введении лицензий на ввоз в Республику песка, торфа, глины и других аналогичных товаров.

Как всегда, чиновники предложили белорусам оставлять свои замечания и предложения с 23 июля по 3 августа 2025 года.

В качестве обоснования заградительных мер в ведомстве назвали поручение Президента Беларуси об ограничении ввоза на территорию страны того минерального сырья (полезных ископаемых), виды которого разведаны и добываются в Республике. Там это назвали исключением “необоснованного импорта” и усилением безопасности страны.

В Минприроды считают, что лицензирование позволит “интенсифицировать освоение собственной минерально-сырьевой базы” и увеличит объемы выпуска и продаж продукции из минерального сырья отечественного производства.

[inf]Ознакомиться и оставить свои комментарии к проекту постановления можно по [link href=“https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/17782” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].[/inf]

Напомним, ранее Министерство промышленности опубликовало на национальном правовом портале Pravo.by проект документа, который бы ограничил ввоз в Беларусь аккумуляторов. Всем желающим предложили высказать за или против законопроекта.

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