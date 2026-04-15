Совмин ввёл льготный тариф на электричество для некоторых белорусских дачников. Есть 4 условия

Опубликовано: 15.04.2026 07:49 , Обновлено: 15.04.2026

Правительство решило ввести отдельный льготный тариф на электричество для некоторых белорусских дачников. Соответствующее решение уже подписал премьер-министр Александр Турчин. Воспользоваться новым субсидируемым тарифом дачники смогут лишь при соблюдении четырёх обязательных условий.

В подписанном премьером постановлении Совмина прописан особый порядок оплаты электричества для отдельных категорий дачников, чьи садовые домики и дачи подключены к сетям ГПО “Белэнерго”. Речь о следующих категориях белорусов:

неработающих пенсионеров,

граждан, имеющих право на льготы по оплате услуг электроснабжения,

инвалиды III группы.

Для них рассчитывать плату за свет будут по льготному тарифу в 0,12 рубля за 1 кВт·ч.

[inf]Для сравнения, с 1 марта 2026 года дифференцированные тарифы на электричество в Беларуси для дачников могут достигать 0,1642 рубля за 1 кВт·ч, а для тех, кто обязан платить по 100%-ным тарифам (для так называемых “тунеядцев”) - 0,3265 рубля за 1 кВт·ч.[/inf]

Впрочем, рассчитывать на льготный тариф даже те, кто относится к выше указанным категориям лиц, смогут лишь при одновременном соблюдении четырёх важных условий:

наличие техпаспорта на садовый домик или дачу,

регистрация по месту пребывания в садовом домике, на даче,

отсутствие в садовом домике, на даче системы централизованного тепло- и газоснабжения,

наличие стационарной электрической плиты (варочной панели).

Напомним, в этом году в Беларуси предусмотрено два этапа повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Первый был в начале года и его власти даже решили частично перенести на март, а второй намечен на 1 июня 2026 года, когда должны подняться тарифы на тепло- и электроэнергию.

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