Совмин увеличил субсидии для белорусских сельхозпроизводителей. Кому пообещали выделить из бюджета на 10% больше?

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Опубликовано: 05.02.2025 09:06 , Обновлено: 05.02.2025

Совет министров Беларуси утвердил новый размер субсидий на реализованную или направленную на переработку сельскохозяйственную продукцию в 2025 году.

Соответствующее постановление №66 от 3 февраля официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Субсидии планируют выплачиваться сельхозпроизводителям из средств местных бюджетов. В местах с неблагоприятными условиями для производства продукции сельского хозяйства размер субсидий будет увеличен на 1–10%, согласно документу.

Размер субсидий на производство сельхозпродукции увеличен в сравнении с прошлым годом:

на молоко коровье – 35,1 рубля за тонну (+2,1 рубля по сравнению с 2024 годом),

козье молоко – 50 рублей за тонну (+3 рубля),

овечье молоко – 35,1 рубля за тонну (+2,1 рубля),

на молодняк крупного рогатого скота (КРС) молочных пород на откормочных объектах, КРС мясных пород и их помесей – 623,8 рубля за тонну в убойном весе (+37 рублей),

на овец – 9276,6 рубля за тонну в убойном весе (+549,8 7рубля),

на шерсть овечью мытую – 7648,4 рубля за тонну (+453,3 рубля),

на шерсть овечью немытую – 3441,4 рубля за тонну (+204 рубля),

на просо – 161,6 рубля за тонну (+9,6 рубля),

на ячмень – 221,6 рубля за тонну (+13,1 рубля),

на гречиху – 282,8 рубля за тонну (+159,6 рубля),

на тресту льна-долгунца от 117,4 до 293,3 рубля за тонну в зависимости от номера тресты (от +7 до +17,4 рублей по сравнению с 2024 годом).

Надбавки за такую сельскохозяйственную продукцию, как коровье, козье, овечье молоко и другую продукцию из списка, кроме льна-долгунца, Совмин рекомендовал использовать для приобретения минеральных удобрений, погашение задолженностей, покупку запасных частей для сельскохозяйственной техники, оплаты работ по обработке почвы, покупки средств защиты растений, ветеринарных препаратов и других целей.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Совмин признал 65 из 118 районов Беларуси «неблагоприятными» для производства сельхозпродукции. При этом больше всего «неудачных» регионов находятся в Гомельской и Витебской областях, а меньше всего — на Брестчине, Гродненщине и Минщине.

Совмин признал 65 из 118 районов Беларуси «неблагоприятными» для производства сельхозпродукции